日本鐵路時間表用Excel整？ 網民大讚神技　但鐵路官方咁講…

日本鐵路及巴士網絡繁複，遊客要避免錯過班次，就要看懂時間表。不過最近有日本網民瘋傳，這些一格格的鐵路時間表都是由Excel製成！因為不同「時刻表」的左下角都會顯示出一個檔案名，類型為「.XLS」，即係舊版Excel檔案。不少網民都驚嘆如此複雜的時間表竟是以最簡單、大家都用過的文書工具製作，大讚製作人是整理資料及使用Excel的高手。不過，鐵路官方其後澄清，表示時間是由指定專業程式製作，只是最後放進Excel中列印出來，才會顯示出XLS。

最近有日本網民瘋傳，指鐵路時間表都是由Excel製成，因為不同「時刻表」的左下角都會顯示出一個檔案名，類型為「.XLS」，即係舊版Excel檔案。（ndr_tw1 Twitter圖片）

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Twitter用戶「NDR」日前發文，貼出名古屋鐵道的時間表，指發現左下角有一串字是以「.XLS」結尾。相信不少日常要處理文書的人都對「XLS」有印象，因為它就是舊版微軟文書軟件Excel所使用的副檔名。於是網民估計，名古屋鐵道的時間表都是用Excel製作。

「NDR」的帖文很快被瘋傳，至今已獲逾7萬個讚好，被轉發逾3.4萬次。其後不少網民亦在其他鐵道站的時間表看到同類型檔名，直呼神奇，認為龐大的鐵路網絡竟然是用Excel製作，想必製作人是個整理資料的天才。不少網民更開始對檔名「070405名鐵一宮_名古屋_平_A.XLS」作出猜測，指最初的數字是代表日期，之後是路線名稱，然後是站名，甚至有網民嘗試自行動手，在Excel中複製出同一時間表。

有網民嘗試自行動手，在Excel中複製出同一時間表。（Fein_Schmecker_ Twitter圖片）

不過網民的猜測很快就被否定。據日媒報道，名古屋鐵道發言人澄清：「不是的！公司有獨立的系統製作時間表，只是印刷時貼在Excel中才印出來。」他又指今次是第一次有人問起這問題，更沒想過會變成傳言，讚嘆：「還真的有人發現到呢。」

發言人又指，沒有刪去檔名是為了方便管理，以免時間表被貼在錯的車站中，又估計時間表使用1997至2003年的舊版Excel製作，是因為時間表製作系統是在2003年開始投入運作所致。

（Daily.co.jp、Twitter）

日本亦有位七旬伯伯堀內辰男能用Excel畫畫：

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