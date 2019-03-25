五糧液「永不分梨」　瓶內完整鴨梨點放入去？　謎底終於解開

中國「五糧液」早前推出一款名為「永不分梨」的白酒，由於瓶中間有一個拳頭般大小的完整鴨梨，因此令到不少人對製作過程大感好奇──整個鴨梨是如何放進去的呢？而這個問題的答案近日終於揭盅。

「永不分梨」所選用的是來自河北邯鄲的鴨梨，由於許多人認為它名字的寓意很好，象徵友情、親情或愛情等能夠永不分離，再加上喝起來還有一陣鴨梨的清甜，因此成為逢年過節送禮的選擇之一。

有好奇的網民猜想如何將完整的鴨梨放進瓶中，有人甚至倒過來「做實驗」，但嘗試強行把瓶中的鴨梨取出，結果把瓶頸弄破；放刀進去先切開鴨梨，最後倒出來卻只是鴨梨的碎片。

+ 4 + 3 + 2

瓶子套住果實 熟後注入白酒

原來鴨梨並不是等到成熟之後才放進去的，而是當梨子還在生長時，就用瓶套住果實，任由其在瓶中自然長大；這樣做同時使鴨梨受到酒瓶的保護，變得金黃剔透及毫無破損；等到成熟，就會被連梨帶瓶拿去消毒，再注入白酒釀成「永不分梨」。

「永不分梨」的價格並不便宜，要400至1000元人民幣（約470至1170港元），有網友表示，這麼大的鴨梨放在瓶子當中差不多要佔去一半體積，可想而知裏面的白酒容量也不會多；然而也有人認為，釀造工序如此繁複，果然是「貴得有道理」。