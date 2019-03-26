雙胞胎竟同母異父　百萬分之一機率揭穿妻出軌　綠帽男：不甘心

去年初，內地一名父親小龍（化名）為了替雙胞胎兒子報戶口，於是去做親子鑑定，豈料鑑定結果出來，竟發現雙胞胎是「同母異父」，小龍非常憤怒，多番逼問之下，妻子終於坦承曾與其他男性有過「一夜激情」。

妻子承認有過「一夜激情」

據稱，小龍在孩子出世後，每天都努力做個好父親，而且對妻子疼愛有加，然而心中總有個疑問，就是雙胞胎為何會長得完全不一樣，其中一個兒子和自己無論是眼睛、鼻子和嘴巴都完全不相似。

後來因為要報戶口，小龍帶著雙胞胎去做親子鑑定，報告顯示他的其中一名兒子「根據DNA遺傳標記分型結果，不支持被檢父親與孩子之間存在親生血緣關係」，小龍始驚悉有一個孩子並非親生，於是怒氣沖沖質問妻子，起初妻子還堅稱對他「忠貞不二」，甚至反過來懷疑他竄改了報告，但經過醫生解釋後，妻子終於承認與其他男性發生過「一夜激情」。

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對於這樣的結果，小龍表示難以接受，「我的小孩肯定是要的，但養別人的孩子，終歸是心有不甘！」

福建正泰司法鑑定中心的張主任形容，這樣的結果非常罕見，自中心2005年成立以來，也只出現過這一宗例子。有醫學專家指出，同母異父的雙胞胎極為罕見，發生的機會率僅一百萬分之一，因為正常女性是一個月排一夥卵子，但也有女性一個月會排出兩顆卵子，如果在排卵期內與不同男子發生性行為，就有可能出現單次懷孕的同母異父雙胞胎。

至於該對夫婦如何處理事件，張主任稱，只知二人後來自行協商了事，自此亦再沒有和中心聯絡。