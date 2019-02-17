女友入臺大後分手　台男發現一早「戴綠帽」　苦讀1年成功復仇

網上經典潮文《Come On James》中，一對小情侶因為女生入了港大，而男方只是副學士而分手，現實中，上大學、畢業等轉環境的時候，都是分手的高峰期。有臺灣網民日前在討論區發文，他指和前女友拍拖7年，後來因為女方考上國立臺灣大學碩士，而自己只考上淡江大學，終於兩人不敵遠距離戀愛決定分手。 不料，之後樓主發現原來早在分手前一個月，他已經慘「戴綠帽」，樓主於是發奮圖強，一年後成功報仇，重考入到與前女友同一間的臺大研究所，更讓她「看到我跟看到鬼一樣」。

網上的經典潮文《Come On James》中，一對小情侶因為女生入了港大，而男方只是副學士而分手。（ 開片YouTube截圖）

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該名臺灣男網民在討論區PTT發文，分享被前女友「派帽」的往事，他指當時兩人已交往6年，雙方更同居，邁入第7年，剛好遇上考碩士關卡，他成績不及女友，只考入新北市的淡江大學，而女友則入臺大，後來兩人因為「遠距也是淡了，雙方協議提分手」。

兩人表面上和平分手，但樓主「自己犯賤開了潘朵拉的寶盒」，他指有一次學校規定助教系統要用火狐（Firefox）登入，他一打開平時沒再使用的瀏覽器，驚訝發覺前女友過往忘記登出facebook帳號，「在惡魔驅使下，覺得事情沒有那麼單純」，樓主偷看前女友的對話紀錄，發現她和其新男友的對話在離分手前1個月已經出現，對話更寫道「還是覺得你那天晚上很壞」，樓主瞬間崩潰，直言「這句話我一輩子都記得」。

後來樓主刻苦讀書，花了1年時間重考，最終考上和前女友同一間的臺大研究所。（臺大圖片）

樓主致電給前女友請她改密碼，並把他偷看對話一事告訴對方，但前女友只是以「喔」回應。樓主感慨「6年的感情感覺就跟垃圾一樣，也合理解釋為什麼淡了，跟提分手協商會這麼輕鬆寫意。我大概花了一整年才從那個痛苦走出，很多晚上都會無意識冒冷汗驚醒跳起來」。

後來樓主發奮讀書，花了1年時間重考，更考上和前女友同一間的臺大研究所，形容「她在系上看到我跟看到鬼一樣」，他說，看到前女友驚恐、崩潰的反應，覺得復仇「真的就是爽」，而且後來結識到的女友都愈來愈好，所以他鼓勵網民「讓這些只會玩短期賽局的背骨仔（反骨仔）瞧瞧你的厲害」。

不少網民都說樓主的故事大快人心，「有夠勵志看了好爽」、「男人賭的就是一口氣」、「雖然跟我定義中的復仇不太一樣，不過還是很勵志，人生漫長，笑到最後才是贏家」。