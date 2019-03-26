在港領國際駕照　澳華裔漢不識英文路牌高速撞死人　囚3年4個月

澳洲28歲華裔男子潘亞東（Yadong Pan，音譯）2017年12月駕車從科拉克（Colac）前往羅恩（Lorne），由於他不熟悉當地道路，加上看不懂英文路牌，結果撞上由52歲男子侯洛（George Hullo）駕駛的車子，導致侯洛當場死亡，而潘亞東車上的39歲女乘客肖燕宇（Xiao Yanyu，音譯）則重傷；潘亞東周一（25日）被判危險駕駛導致他人死亡及重傷兩項罪名成立，入獄3年4個月，兩年內不得申請假釋。

潘亞東持臨時工作簽證，並在香港取得國際駕駛執照，於澳洲的羊肉屠宰場工作了近7個月。事發當日，他以時速98公里行駛，由於看不明白英文路標，因此全程都依靠衛星定位系統（GPS）指示；上午約11時，準備前往羅恩釣魚的侯洛駕車駛至達比瑞格拉福里斯特（Birregurra-Forrest）與科拉克洛恩（Colac-Lorne）十字路口，雖然依照停車指示停車，但潘亞東卻以近100公里的時速駛過路口，猛烈地撞上了侯洛的座駕。

發生車禍的比瑞格拉福里斯特與科拉克洛恩十字路口。（Facebook圖片）

承認缺乏在澳洲駕駛經驗

侯洛當場身亡，車子嚴重損壞；肖燕宇的脊椎多處骨折，遭受嚴重內傷，15個月後情況仍未見好轉，無法正常工作。侯洛的弟弟史蒂夫（Steve Hullo）表示，潘亞東看不懂路牌，卻仍可獲駕駛執照，家人得悉後倍感痛苦，呼籲有關部門介入並追究責任。

潘亞東在法庭辯稱，不知道路上的減速帶（rumble strips）是提醒司機減速的標誌，而這在中國只代表前方有斜坡，又指GPS沒有任何提示，令他以為自己一直走在一條主幹道上。潘亞東的辯護律師紐頓（Bradley Newton）表示，潘亞東曾謂中國和澳洲駕車有很多地方不同，並承認缺乏在澳洲駕駛的經驗。

潘亞東在聲明中強調，對受害者的家人感到非常抱歉，自己時常想起事發情景，「我沒有辦法原諒自己，我們的生活都和以前完全不一樣了。」

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官：悲劇完全是可以避免

法官馬拉利（Gerard Mullaly）在判刑時稱：「他們看不懂減速帶及路牌，並使用中文版Google地圖，卻可以駕駛，實在令人擔憂，這宗悲劇完全是可以避免。」

由於事發的十字路口經常發生車禍，為了提醒駕駛人士，當局決定加裝警示標誌，包括中文顯示的停車指示牌，並計劃將十字路口改成迴旋處。澳洲交通事故委員會（Transport Accident Commission）負責人科克菲爾德（Samantha Cockfield）說，GPS會令駕駛人士分心，「就算你的導航系統告訴該走這條路，為了個人安全，最好還是選擇較大型的高速公路。我們建議使用主要的道路，因為它們是為長距離和高速駕駛而設，而鄉郊道路則不是。」