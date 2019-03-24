【奪命車禍】聽障人士考牌前需驗耳　駕商用車至少聽到40分貝聲音

今日凌晨時份，吐露港公路發生的奪命車禍，涉嫌酒駕被捕的40歲姓許私家車司機據悉是聾啞人士。現時，聽障人士如要在本港考取車牌，需先進行驗耳並提交醫生報告，再面見運輸署主任，經批准後才可申請考牌，如欲駕駛商用車輛，更需聽到40分貝或以下的聲音。



根據香港聾人福利促進會網頁資料顯示，聽障人士如需考車牌，需進行驗耳，到聽覺中心接受聽覺測驗，評估現有助聽器是否適合，若不適合，便重新購置助聽器，而聽覺學家會亦會撰寫聽覺報告，並由耳鼻喉醫生簽署報告。該會主席兼聽力專家區建國表示，聽障人士如要考車牌，除了需驗耳及提供由耳鼻喉醫生簽署的報告外，在面見運輸署主任時，亦會進行簡單聽力測試，如在較遠距離範圍敲打聲音，以測試該名聽障人士的聽力，最終由運輸署決定申請人是否合資格考牌。不過，如要駕駛商用車輛，申請人需聽到40分貝或以下的聲音。區又指出，現時駕駛人士「靠眼望多過靠耳聽」，該會有不少會員都考有車牌，聽障人士駕駛遇上交通意外的比率亦不會比普通人高。



而運輸署就聽障人士駕駛考試及駕駛執照發出通告指出，指聽障人士在駕駛時需要配戴助聽器的人士，並通過醫生推薦及經運輸署測試滿意後，方可申請駕駛考試。

聽障人士駕駛時，必須戴上助聽器。(資料圖片)