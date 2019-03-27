機械人搶飯碗！　3大行業最易被自動化　女性及青年人「高危」

英國國家統計署（Office for National Statistics）一項研究顯示，150萬名英國人的工作日後或會被機器取代，而女性和年輕人將首當其衝。

自助收銀機日漸普及，超市減少收銀員，正是人類工作被機器取代的另一例子。（Getty）

更有效率完成單調重複工作

英國國家統計署在2017年分析了2000萬名英國人的工作，發現7.4%很可能會被電腦程式和機械人取代，最高危的3種職業為：侍應、超市理貨員和售貨員。從事這些行業的人有70%為女性，且逾15%是20歲至24歲的年輕人，因為年輕人剛進入勞動市場時，最有可能從事兼職工作和零售、推銷，以及其他比較簡單、容易被自動化的工作。

然而，比起2011年的同類統計，受「威脅」的工作從8.1%降至7.4%，而且較多人選擇從事需要更多經驗和訓練的工作。統計署認為，情況或者代表不少工作已經被自動化，「例如日漸普及的自助收銀機，讓超市不再聘用那麼多收銀員。」但調查報告同時指出「機械人並非堀起，只是人類所寫的程式或機器能更快和更有效率地完成單調重複的工作。」

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豐富經驗有助保飯碗

英國華威商學院（Warwick Business School）副教授科里察（Maja Korica）指出：「最令人擔憂的是大公司改變的速度，像亞馬遜（Amazon）在2017年引入逾5萬個新機械人，比起前一年增加一倍，根據估計，他們有20%勞動力來自機械人，政界和商界領袖需要想想如何合作解決有關問題。」

項統計又發現，最難被自動化的行業為牙醫、教育專業人士和醫生；英國廣播公司（BBC）分析，防止工作被機械人「搶走」的最佳辦法，就是花時間取得經驗和提高教育水平。

（綜合報道）