【究竟見到咩？】女嬰臉突現瘀痕　美爸媽翻查監視器即決定搬走

有傳嬰兒靈感較強，可看到大人看不到的東西。美國一名25歲媽媽住民宿時發現1歲大女兒臉上，莫名其妙地出現3條如被手摑似的瘀青。她與未婚夫翻查嬰兒監視器紀錄，沒想到竟看到一個詭異透明白影從女兒面前飄過，旋即消失在空氣中，夫婦認為撞鬼了，嚇得即時搬離保平安。

1歲大的女兒莉莉（Lily Higgins）被母親發現臉上有3條瘀痕。（網上片段截圖）

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據外媒報道，美國密西根州25歲的媽媽海瑟（Heather Brough）稱，與30歲未婚夫喬許（Josh Higgins）和1歲大的女兒莉莉（Lily Higgins）住民宿時，發現女兒後側臉出現3條又長又深瘀痕，她驚慌地抱住女兒到奶奶家中，再與未婚夫一起翻查嬰兒監視器紀錄。

監視器影片中可見，個白色的「靈體」迅速地飄過嬰兒床的身旁，然後就消失在空氣中。（網上片段截圖）

究竟發生了甚麼事？該對爸媽聲稱，他們在監視器影片中看到一個「男性靈體」；從畫面中可見，一個白色的「靈體」迅速地飄過嬰兒床的身旁，然後就消失在空氣中。

海瑟憶述，有次在房間換衣服時，腦中剛想着「這裡一定有鬼」，其後即感到喉嚨忽然覺得被掐住，一度難以呼吸。她又提到，經常會聽到腳步聲、尖叫聲、笑聲，甚至在熟睡時，被一把男聲叫醒，「曾經有一段時間我和未婚夫在早上醒來，聽到一把憤怒的男聲」。

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他們後來才知道，原來前屋主是一位老太太，因為髖關節骨折而需要長時間卧床，其後倒臥在樓梯下不幸死亡；該名太太患有精神分裂的哥哥同樣住在這裡，幾年後亦相繼去世。

深信撞鬼了的夫婦即時決定盡快離開這間屋，未搬走前亦堅拒讓女兒自己睡一間房，力求任何時候都有人陪在她身邊。對於這宗恐怖事件，網民半信半疑，有人認為或是攝影機的閃光燈的反射才會造成靈異影像。

（每日郵報）