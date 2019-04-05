【指鹿為馬】《神話》胡歌好友兼對頭　趙高是宦官但不是閹人？

一齣「指鹿為馬」的戲，令趙高成為大家熟悉的早期權閹，即是指具有政治影響力的閹人。不少與秦朝、楚漢相爭時期有關的電視劇都有趙高的戲份，最令小編留下深刻印象的趙高，就要數2010年的電視劇版《神話》了。

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《神話》的趙高（張世飾）與男主角易小川（胡歌飾）都是穿越到秦朝的現代人，在胡歌忙着談情的同時，與他失散了的趙高因為劉邦的陷害，被閹割而沒入宮中為奴。小編現在還記得他因為要進入閹割手術，不能吸收水分，被人餵了幾天蛋黃續命呢！

現代人被閹再成為奴隸，心理一定會扭曲，再加上他看到同是現代人的男主角成為將軍蒙毅，活得如魚得水，自然心生妒忌兼誤會重重，最後反目為仇，成為歷史上權傾朝野的趙高。

不過，原來歷史上的趙高到底是否閹人也是有爭議的！

《史記‧蒙恬列傳》中記載：「趙高者，諸趙疏遠屬也。趙高昆弟數人，皆生隱宮，其母被刑僇，世世卑賤。」

對於「隱宮」一詞的解釋分為兩類，一是指受宮刑或天生無生殖能力，唐代張守節的《史記正義》中解釋，受過宮刑的人要在隱蔽地方休養百日，故被稱為隱宮。「隱宮」另一個解釋，是指秦朝用來收容刑滿釋放，並有身體殘缺的犯人的地方，趙高的母親犯罪受刑後到了隱宮，並在此生下趙高兄弟。

歷史上的趙高到底是否閹人至今仍成謎團。（《楚漢傳奇》劇照）

除此以外，同樣出自《史記‧蒙恬列傳》，一段有關趙高曾經犯下重罪，秦始皇命令蒙毅處置，「毅不敢阿法，當高罪死，除其宦籍。」的記載。

爭議點就在於「宦籍」一詞。一看到「宦」，很自然覺得是指太監，但原來在秦漢時期，宦者，是指在皇宮內任職的人員，並不一定是被閹割的宮人。正如「官宦之家」是指世代當官的家族，而非太監家族。東漢以前，有仕人擔任宦官之職，侍候皇帝，東漢以後才規定必須使用閹人。

可能受電視劇影響，小編一直認為趙高是閹人是不爭的事實，但原來是存在爭議的，實在震驚了，不過這就是歷史有趣之處吧！

內容提供：煲劇學歷史

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「趙高不是閹人？！」​】

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