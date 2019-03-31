為歷史照片填色　港督神還原變彩色照　22歲連登絲打心機作獲激讚

歷史長河一直在流，不少逝去的人與物都被黑白照片記錄下來，但原先的色彩記憶隨時間流逝，難以復見。近年不少有心人把黑白歷史照添上色彩，期望把歷史的定格還原。向來臥虎藏龍的連登討論區，近日出現大批重新上色的歷史照片，當中包括多名港督，如楊慕琦、彌敦、麥理浩等，這些作品原來出自22歲女會員Renee手筆，全部獲得網民激讚。 Renee接受《香港01》訪問時透露，自己熱愛香港歷史，想藉上色向網民介紹歷任港督，更稱打算將全部只有黑白照的港督都重新上色。她稱上色過程可能只花1個小時，但為了求尋求當年的正確色調，每張照片上色前都要花盡心思去資料搜集，時間每每要花上數個小時，但見到有網民有正面回響，她謙稱：「係值得嘅！」

連登網民Renee把只有黑白照的港督重新上色，包括了楊慕琦(上左)、軍政府首長夏慤（上右）、麥理浩(下左)、彌敦（下右）。(National Portrait Gallery／受訪者製圖）)

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香港在英治時期共有28任港督，他們在香港留下了不少歷史足跡，彌敦道、麥理浩徑、衛奕信徑等，都是以港督來命名，而不少港督留下的只有黑色相片。Renee近日在連登討論區上載數張彩色的港督照，包括了楊慕琦、彌敦、麥理浩等，這些照片本來是黑白照，由她逐一填色，務求盡量還原當年原有的色澤，呈現於網民眼前。

Renee在帖文寫道：「身為香港人嘅你，一定知道香港以前係有幾咁風采（丰采），但你知唔知係邊個將香港打造成國際大都會？ 」以此作引旨介紹港督，更稱會繼續為香港歷史舊照填色，期望有天可以做一本香港歷史彩色圖鑑。網民紛紛給予正評，有人更就用色方面給予意見，甚至調查夏慤的大十字勳章斗篷應該是甚麼顏色。

被填色的港督照片全都經精挑細選，其中包括落力發展交通網絡的第13任港督彌敦、在任期間向日軍投降的第21任港督楊慕琦、任期最長的第25任港督麥理浩，還有在日軍投降後恢復香港秩序的軍政府首長夏慤，每張圖片下方還寫上了各人的簡介，好讓網民能簡單理解。

Renee從不同途徑取得黑白照片，然後考究原有顏色後再上色，搜集資料的過程，往往較上色需要更多時間，過程十分認真。（Imperial War Museums／受訪者製圖）

年紀輕輕的Renee從事翻譯工作，熱愛研究歷史，為黑白照填色純粹是興趣。因知道香港以往有不少出色的港督，但只留下黑白照片，她想借為照片上彩之餘，亦令網民認識以往的港督，及他們對香港的貢獻，「我都係一路上彩一路學香港歷史」。

Renee最喜歡的港督是麥理浩，大讚他推出了不少源用至今的惠民措施，包括十年建屋計劃（公屋計劃）、成立廉政公署（ICAC）、9年免費教育和任內興建地鐵系統，所有方案都能落實執行。當見到網民對多位港督感興趣，Renee即認為一切辛勞都是值得，「我真係好開心，係值得嘅」。

Renee指自己是使用Photoshop上色，每張照片耗時約１個小時，「好似細個果陣嘅填色遊戲咁，揀啱想要嘅色填上去，再較啱陰影就Okay」。她指過程最困難是在於選取顏色，因選色非看個人喜好，而是要盡量還原當年色彩。她為了盡量求真，事前要經過大量資料搜集，「好似楊慕琦嘅徽章咁，要搵返每個徽章嘅名出嚟，同埋係咩年份拎到，因為唔同年份有時顏色都唔同」。她指搜集資料可能需花上數個小時，遇上多人的合照，甚至一弄就要6個小時以上，可見態度十分認真。

除了香港歷史，Renee亦鍾情於軍事歷史，特別是空戰，原因是小時候玩過一個講述美國空降師的遊戲，「玩完之後就愛上咗空軍嘅嘢，好鍾意研究空戰同戰機仲有機師嘅故事」，所以她亦有在連登分享填色的軍事照片，包括了許多空軍機師，更笑說：「老實講我好想參軍。」可惜其參軍心願暫未能遂，未來打算為只有黑白照的港督上色之餘，還計劃為二戰時期的香港老照片填色，並在ig與網民分享作品成果。



Renee ig：https://www.instagram.com/reneecolours/