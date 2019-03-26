【人夫視角】台人妻叫夫影唯美出浴照　作品嚇死網民：章魚出水？

情侶夫妻出遊，總是希望留下甜蜜回憶，因此要求另一半幫自己精心拍張上相的網美照也是很正常的嘛～不過咧，有時候網美當不成，一個不小心就會搞成亡美，例如最近這個在臉書社團上爆怨老公的網友啊～

「我要抱怨我老公，叫他拍一張很唯美的泡澡照片...」 結果竟然...讓她想禮拜一就衝戶政休夫了！

提到唯美浴照應該是...頭髮微濕披肩，水珠浸潤肌膚的模樣吧？

而女網友老公拍出來的照片是這樣的……

「他給我拍一張鬼照片」（爆怨公社圖片）

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網友驚呆

「有點嚇到」、「這個太可怕了」、「拍超恐怖的」、「抱歉～我笑了」

網友紛紛歪樓，覺得其實還蠻像……

1. 生物照片

「深海閻王」、「原諒我，猛一看...以為是章魚腳」、「章魚出水」

章魚出水（網上圖片）

2. 靈異照片

「咒怨..」、「這是什麼要爬出來的前奏吧。。。。。」、「千萬別轉頭過來...我怕」、「這張靈異照片我給滿分」、「這張真的很適合放靈異公社，老公拍照驚嚇度100分」、「哈哈哈哈，我以為是什麼凶殺照片耶，原來是唯美的沐浴照，被妳老公笑死」

網友惡搞，一落Filter即變「咒怨..」（爆怨公社）

也有人安慰原PO老公都算有天分：

「腦公的巔峰藝術照」、「老公是溫子仁膩!」、「有伊藤潤二的風格....!!!」、「換個角度看 妳老公有拍鬼片的潛能」……

而已婚網友都推測應該是新婚：

「妳是不是新婚？不然老司機絕對不會相信豬隊友的⋯⋯⋯⋯」、「怎麼不是拍正面照？的確是豬隊友」、「怎麼會相信老公的」、「你怎麼會這麼想不開..叫你老公拍照勒」

看眾多老婆過來人的經驗談，天分這件事不會因為時間而改變……原PO還是早點認命接受老公的鬼片視角吧～說不定真的能創造一股「亡美」的風潮啊～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】