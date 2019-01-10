【情侶打卡照】韓攝影師拍出「最真摯」視角　甜蜜總是不經意流露

不少女生都愛拍照，將生活點滴記錄下來，尤其是與男朋友相處時，總會一起拍下合照，然後放上社交平台放閃一番。但往往與男朋友的合照總是不知道該擺出如何的動作，結果導致兩個人目瞪口呆或是做出比愛心的老套動作，變相令事情不夠甜蜜。 如果你也想與另一半拍出浪漫放閃照，不妨參考韓國攝影師Pickza的拍攝方法？

在韓國攝影師Pickza鏡頭下的情侶，絕對顯得自然又甜蜜。(_pickza@Instagram)

Pickza是一名韓國情侶攝影師，Instagram上充斥了各類型情侶的合照，同時亦包括了自己私下與女朋友的合照。在Pickza鏡頭下的情侶，絕對沒有任何不自然的感覺，反之他善於引導情侶們流露出最真摯的模樣，從中拍出他們恩愛的一面。

往往於拍攝時都不知應該望哪裡，又或是難於在幾秒內想出多個拍攝動作。那麼不如學學Pickza最常叫情侶們擺出的深情對望？無論場地如何轉變，也不會影響拍攝出來的甜蜜程度。與另一半對望時，又能藉此逗對方笑，令笑容變得自然燦爛，不會有一種過份做作的感覺。如遇上陽光普照的日子，能夠拍攝出自然陽光，更見溫暖。

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簡單的拖手，也見甜蜜。(_pickza@Instagram)

放閃照，未必一定要故意擺出秀恩愛的動作，有時候最簡單的動作也足夠甜蜜得令人羨慕。假若不知道要做什麼動作的話，不如就回到最基本，簡單的拖手，然後緩緩的走向鏡頭，讓攝影師捕捉自然的一刻。另外，二人也可以拖手、微笑地以正面望向鏡頭，更帶一種羞澀的感覺。

拍出具二人風格的照片吧！(_pickza@Instagram)

情侶合照亦不必要拍出二人情深一面的感覺，有時候能夠拍下一些另類照片，也足夠抓住別人的目光。拍照時，不妨放下拘謹的一面，加入與另一半平日相處時的「趣怪模式」？利用拍攝場景中的物件當作道具使用，為你的照片增加一份趣味。同時，也可擺出各式各樣的奇怪動作，讓照片更具個人風格。

除了情侶照，Pickza亦擅長拍攝「男友視角」的照片。要拍攝出一張女生滿意的照片，可謂一件難度極高的事，但Pickza就善於利用背景拍出一張又一張的浪漫女神照。第一件事要注意的是絕對不能隨便找個空白背景！Pickza的必殺技是到較為空曠的地方，最好是充斥花草的背景，讓景深營造浪費氛圍。

如果拍攝獨照感尷尬，也跟身旁的花草有點「互動」，拍下不經意的一面。

女生們，就快些叫男朋友學會以上技巧吧！

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