連登巴打餵開流浪貓產子　帶5隻貓BB投靠　網民：佢好信任你

流浪貓讓陌生人摸兩摸已經相當「畀面」，居然還有貓媽媽帶着整窩貓寶寶投靠別人？今早一名連登網民發帖，表示平日有餵飼屋外流浪貓的習慣，怎料牠日前生了數隻寶寶，昨晚突然帶着一家大小上門投靠，令他完全不知所措，急問有沒有人知道如何照顧初生貓寶寶，及有沒有人想領養。不少網民指流浪貓非常信任樓主才會帶自己的孩子現身，如果樓主無力飼養，亦應等貓寶寶數個月大時才幫牠們找主人，更告誡要小心物色領養者。

樓主暫時把貓和貓寶寶放在籠子內，貓媽媽最少生了5隻貓寶寶。（連登討論區圖片）

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該名連登網民今日以「屋企出面隻貓生左bb」為題發文，指平時會餵飼屋外的流浪貓，前一段時間見牠「個肚大哂，過幾日就細咗」，就知道貓咪生了貓寶寶。不料，昨晚貓媽媽竟然「將貓仔拎哂出黎畀我」。

一開始貓媽媽只帶了一隻貓寶寶出來，之後見到樓主的女朋友都在場，「就（將貓寶寶）擺落地下十足十畀我哋咁」，然後繼續拿出其他貓寶寶，整整5隻。樓主提到貓寶寶們不停在叫，估計是太肚餓所致，可能那隻流浪貓是「新手媽媽」，不夠奶水讓子女喝。

從樓主貼出的照片可見，他暫時把貓媽媽和貓寶寶放在籠子內，貓媽媽最少生了5隻貓寶寶，其中一張有4隻貓寶寶埋頭在媽媽懷裏喝奶，另一張一隻貓寶寶把頭塞入媽媽胸口，貓媽媽呆呆看着前方，看似無助。樓主看到牠們一家，一時不知所措，「我就唔識搞同埋搞唔掂咁多隻」，詢問網民「會唔會有人想養同識得照顧佢哋」，樓主之後又補充，貓寶寶應該快將開眼。

樓主補充，貓寶寶應該快要開眼。（連登討論區圖片）

帖子引來不少愛貓網民關注，有網民說「隻貓應該好信任你，成家帶過嚟」、「佢好信任你啊，如果你可以養哂佢哋就最好」，有網民猜測貓媽媽決心求助可能是奶不夠餵多隻寶寶，建議買點雞肉給貓媽媽吃，更有熱心人願意提供羊奶粉給樓主，好讓貓寶寶們填飽肚。

不過，樓主解釋自己也不想分開牠們母子，但本身已養了4隻貓，「開頭捉又捉唔到去絕育，開始接觸到佢哋就大咗肚」，所以還是研究給其他人領。隨即有不少留言表示有興趣領養，但有網民提醒樓主要小心選擇領養的人，「要小心揀領養人，好多變態佬，巴打決定改變佢哋一生」。