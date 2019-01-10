熱心人設計可愛字條加插圖夾車頭水撥　提醒車主愛護流浪貓好窩心

不少流浪貓喜歡匿車底避寒取暖，若司機或車主在不知情下開車，隨時釀成傷亡。有好心人自製字條加上可愛插圖，夾在私家車的水撥下，提醒他們開車前要檢查有否流浪貓匿車底，甚至將圖過膠，非常「揼本」，窩心舉動令網民激讚，亦有網民指收過同一條字條，對方曾貼街招及貼燈柱，大讚有心。

樓主上載可愛字條，顯示有好心人提醒車主或司機開車前要檢查有否流浪貓匿車底，甚至揼本過膠。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」）

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有網民昨在facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載該字條，只見字條有兩隻貓貓插圖，造型可愛，好心人用文字提醒車主及司機，「沒有家的小生命或許就躲在你的車子下……麻煩開車前花一點點時間喚醒牠們，你的微小動作或許就能拯救一條小生命」。

流浪貓喜歡在車底取暖。（視覺中國）

字條更列出4個步驟，首先「檢查車輛四周及車底看看有沒有牠們蹤影」，一旦發現有流浪貓匿車底，可以「拍打車身及引擎蓋喚醒牠們」，然後「響鞍告訴牠們你要出發」，屆時流浪貓就會自動自覺離開，最後車主或司機可以開車離開，由於好心人呼籲車主或司機將字條傳給其他人，所以「揼本」過膠，防止字條損毀。

樓主表示「又幾窩心喎，️插圖又幾得意，睇完都會自動跟住做」，帖文引多人激讚，其中一名網民上載同一張字條的圖片，稱自己曾在九龍城收過，2017年起連續兩年都見過「佢哋貼街招同貼燈柱」，甚至有人表示想字條，希望對方會夾在自己私家車的水撥下。

（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」）