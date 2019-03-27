直播超速駕駛被鬧　反駁「我就是欠教育」　女主播出道4日遭封殺

中國重慶22歲網路女主播「醜人齊」上周在北京高速公路上邊開跑車邊直播，然而她不但超速駕駛，更多番駛上應急車道，視道路安全為無物，結果遭到直播平台「鬥魚」永久封鎖；而她直播片段亦成為其違例駕駛的罪證，被北京公安罰款500元人民幣（約580港元）以及扣21分。

「醜人齊」的父親是一名富豪，平時她愛騎馬和開跑車，由於外表出眾，加上曾在外國讀書，早在直播平台「熊貓」吸納了大批粉絲，甚至被譽為「一姐」；後來「熊貓」閉台，她跳槽到「鬥魚」，3月15日進行首次直播。

直播影片中，「醜人齊」打算駕車去機場，惟越開越快，甚至直接駛往右邊的應急車道爬頭，網友紛紛留言提醒注意安全，但她卻揚言自己是賽車手，「開得好」。

「我來直播的初心是開心最重要」

由於高速公路上的應急車道主要是留給救護車或消防車使用，即使塞車也不能隨便使用，事後醜人齊仍不認為有錯，聲稱「超速是為了節目效果」，並對好心提點她的網友反脣相稽，「我來直播的初心一直都是開心最重要」、「被無數次舉報也好，搞大了也好，我認為這是件好事情，我就是欠教育啊。」

網友不滿她的囂張態度，於是向當局舉報，導致「鬥魚」一度要關閉數小時，隨後宣布永久封鎖「醜人齊」，並把她的所有影片清除；有網民趁機諷刺「醜人齊」創下了「鬥魚」史上最短命的主播紀錄。

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在微博貼上手寫道歉信

遭到封鎖後，「醜人齊」上周三（20日）終於在微博上道歉，並貼上手寫道歉信：「感謝大家的批評和支持，立正挨打，真的抱歉」、「做錯事就是做錯事了呀，我這次因為危險駕駛收到教育，這對我也是一件好事，只有挨打了才會改正才知道自己幼稚，感謝大家對我的喜愛，還有一些路人的鞭策，謝謝。」

網民對她的道歉反應兩極，有人認為她拿別人的生命開玩笑，希望她永久被封鎖，「你配嗎？你不要命別人還想活」，但也有粉絲表示期待她回歸，「不要再無法無天了，乖乖的」、「有錯就改，你還是我的醜女兒」。