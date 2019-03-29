「AV救世主」高橋聖子陪浸溫泉　2日1夜旅行團價錢係.....

日本旅遊公司「さくらツーリスト」（Sakura Tourist）最近推出一個兩日一夜的40人旅行團，最大賣點是參加者可以與25歲的AV女優高橋聖子共度周末，團費12.96萬日圓（約9400港元），已包含巴士、住宿、用餐和保險等費用，預定4月20日在東京新宿出發。

高橋聖子本來是一名寫真偶像，後來因為捲入援交醜聞而退出娛樂圈；至2016年改為投身AV界，依然甚受歡迎，據日本多媒體電子商務網站DMM統計，在2017年AV年度銷售排行榜第一位就是由高橋聖子奪得，超高人氣使她被譽為「AV救世主」。

今次旅行的團友除了可以與高橋聖子浸溫泉、獲得其簽名和作品，還可跟她採摘草莓讓她餵食，一起享用豪華晚宴，以及玩野球拳大賽；高橋聖子上周一（18日）已在Twitter證實了推出溫泉旅行團。

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「為閣下安全著想」要識日文

另外，旅行社負責人表示，雖然沒有規定只讓日本人參加，但「為了運作的原因，那些無法理解日文指示的客人將不能參加，請明白這安排只為閣下安全著想。」

一眾網民反應熱烈，紛紛表示支持，「嘩！這一定很有趣」、「很想去呀」、「太可惜了，雖然我不能參加，但我支持你」。