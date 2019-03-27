「甜心教主」王心凌臉腫香腸嘴嚇窒網民　經理人：照片疑重製加工

現年36歲的台灣「甜心教主」王心凌近年被屢傳整容，雖然她多次否認，甚至表示願意接受現場檢驗，惟日前她現身內地出席「流行音樂全金榜」時，卻被影到臉部、眼部浮腫、笑容僵硬、嘴唇變厚，引起大批網民熱議，更一度登上微博熱搜榜第一，不少人驚呼「完全不認得」，慨嘆跟以往判若兩人。 王心凌所屬的經理人公司今日在微博發聲明，指不明人士刻意擷取表情角度，並散佈疑似重製加工之照片及加以惡意評論，已中傷藝人名譽，如再有任何惡意中傷之不實言論，必追究到底。

現年36歲的「甜心教主」王心凌，日前出席活動時被拍到「走樣」，雙眼及臉部浮腫、蘋果肌僵硬、嘴唇變厚，笑容非常不自然。（視覺中國）

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昔日的「甜心教主」王心凌，16年前一出道以sweet爆清純形象俘虜大批男歌迷，惟王心凌日前出席內地「流行音樂全金榜」時，卻驚見「走樣」不少，從活動上的照片所見，她雙眼及臉部浮腫、蘋果肌僵硬、嘴唇變厚，笑容非常不自然。照片流出後，即引起大批網民熱議，甚至一度登上微博熱搜榜第一，不少人坦言「完全不認得」、「可以做臘腸代言人」、「這誰呀？」亦有人上載王心凌一出道的照片作對比，慨嘆跟以往判若兩人，「教主崩壞了！」

王心凌昨日在微博上載活動照，相中她依然是甜美大眼，擁直挺鼻子，似乎跟以往未有太大出入。（王心凌微博圖片）

王心凌所屬的經理人公司今早發聲明，認為有不明人士刻意擷取表情角度，並散佈疑似重製加工之照片及加以惡意評論。（王心凌微博截圖）

雖然網民一窩蜂質疑王心凌整容，不過有網民則為她護航，指王心凌於2011年曾患上顏面蜂窩性組織炎，推測臉部可能受影響；另有人認為只是角度問題，加上年紀有差，自然會有差距。而王心凌今早亦在微博上載當日的活動照，「還原現場真實照片」，相中見她依然是甜美大眼，擁直挺鼻子，似乎跟以往未有太大出入。

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其後她所屬的經理人公司「天晴娛樂」在微博發聲明，認為有不明人士刻意擷取表情角度，並散佈疑似重製加工之照片及加以惡意評論，已中傷藝人名譽，希望各界將焦點放在王心凌用心的音樂作品上，而任何惡意中傷之不實言論，公司必追究到底。

（綜合）