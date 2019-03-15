印度山寨版迪士尼樂園　殘舊設施考膽量　「米奇老鼠」大崩壞

美夢瞬間變噩夢？說的是印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）清奈市（Chennai）的一個山寨版迪士尼樂園，有網友好奇前往，發覺雖然園內不乏遊樂設施，但許多都是既破舊且「甩皮甩骨」的，四周畫有類似迪士尼角色的「走樣」圖案，還有戴著簡陋又詭異面具的山寨「米奇老鼠」，讓人有童年崩壞的感覺。

山寨版「米奇老鼠」的造型實在令人意外。（Twitter圖片）

日本網站《photrip-guide》報道，該個樂園名為「Dizzee World」，從清奈市中心乘車過去約需2個小時，有網友好奇前往拜訪，形容外觀看上去很像一般的主題樂園，遊客同樣笑容滿面，園內也不乏遊樂設施，例如雲霄飛車、海盜船和旋轉咖啡杯等。

+ 7 + 6 + 5

至於園內會否有「米奇老鼠」？工作人員爽快地回答說有，「米奇老鼠」和是由真人所扮，然而模樣與「本尊」相差甚遠，扮演者臉上是一張橙色的面具、頭戴尖帽，一身衣服非常寬鬆，網友形容「雖然他跟一般的卡通人偶一樣，會跟着音樂搖擺舞動，又嘗試營造歡樂氣氛，但我越看越覺得不妥。」

感覺彷彿置身鬼屋

然而讓他最意外的是，當問及山寨版「米奇老鼠」的年齡，對方竟然直接把面具摘下來，露出本來面目答道「我44歲了」，還開始作自我介紹。

網友稱，雖然園內還有其他「迪士尼角色」，但它們不是臉部歪斜扭曲，就是比例怪異，加上許多曾發生故障的遊樂設施就就擺在遊客面前，也沒有人修理或進行保養，使整個樂園看起來猶如廢墟，感覺彷彿置身鬼屋內。