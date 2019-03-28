鹽酥雞、炸物、天婦羅……不少食物經滾油炸後，酥脆口感令人一吃就停不了，但是否所有食材炸過都一定好吃？有網民決定做個實驗，將想得到的東西都拿去炸一炸，試一試，包括百力滋、雞尾包、麥提莎、腸粉，甚至龜苓膏等，足足炸了超過20件食品，並將製成品照片及試食評語放在連登討論區分享，其他巴絲打見到樓主的「實驗」都大讚認真，但亦擔心其健康狀況，「睇相都睇到喉龍痛」。

網民購入超過20件食品，並將「炸後」製成品照片及試食評語放在討論區分享。（連登討論區）

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連登網民「我叫呀魚」日前在討論區以「【實驗】係唔係乜嘢炸咗都好食」為題發帖，指自己想做此實驗多時但一直沒有實行，暫時選出10多樣食材，打算炸一炸試食，又呼籲巴絲打提供其他意見作參考。

逐個炸物食後感：

+ 11 + 10 + 9

實驗分兩部分進行，第一部分大多是早餐食材，如麥當勞早晨全餐的豬柳、炒蛋、蛋撻、格仔餅、雞尾菠蘿包等，樓主會將食材沾上粉再用爐落油炸，當中大部分都形容「好食咗」，不但保留到原來的味道，連外面都很脆口，不過熱香餅及蝦腸就覺得味道奇怪。

樓主分享炸完27款食物後的煲……（連登討論區）

第二部分主要是零食炸物，包括泡芙、熊仔餅、Oreo等，樓主評價比本來更好吃，而且當中的朱古力醬更做到流心效果，但其他食材如魚肉腸、薯片、士多啤梨、莎莉蛋糕及威化餅等都非常一般，甚至破壞原本的味道。當中最「估你唔到」的食材就是龜苓膏，樓主稱事前已將龜苓膏放進冷箱，詎料一落鑊龜苓膏即溶掉，「油入面充滿水氣」，最後避免意外發生便馬上撈起，亦不敢試食。總結全日炸過的食材，樓主跟同行的朋友都認為最好吃是章魚燒，「原本個皮炸脆咗會更加好食」。

樓主在BBQ時更試過燒莎莉蛋糕，形容「燒好食過炸」。（連登討論區）

帖文引起網民熱烈討論，至今有2000多個讚好，不少人都積極提供建議，甚至齊齊「追live」等樓主交代最新結果，又指如果試食後好吃，樓主可以開店創業，亦有網民稱最愛吃炸物，但一食得多就容易喉嚨痛，擔心樓主試完後「兩日都唔使講到嘢」。

（連登討論區）