設計師按客人要求改圖逾60次　驚覺最後作品與初稿完全一樣

日前有設計師兩度向facebook專頁「奴工處」投稿，講述自己如何應對同一名客人兩個無理要求，獲得大量網民關注，近日他再度投稿指，自己仍是新入行時依照客人要求，將作品改逾60次，最後發現獲批的第65個作品與最初製圖一樣。 後來一名自稱「做Marketing」的網民卻投稿稱要「平反一下」，直言設計師有藝術家脾氣，作品雖然不錯，但未能有效表達訊息，因此不停需要修改。雙方隔空訴說自身苦況，網民則吃盡花生。

樓主投稿指，多年前自己仍然「好pure好true」，交出類似復活蛋的設計。（fb專頁「奴工處」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近日不停在facebook專頁「奴工處」訴苦的設計師，日前再度投稿「回歸初心」指，多年前自己仍然「好pure好true」，交出類似復活蛋的設計，但客人不滿意需要修改，「由得個客折磨」，由第1個版本改到第65個版本，樓主直言自己「改到暈」，隨後打開第1個版本，比較一下與第65個版本有什麼分別時，發現兩者一模一樣。

連同早前兩則帖文，包括有客人傳送一張男人正面相，要求樓主改成側面，樓主決定「按指示」修改，畫出一條直線聲稱改好，以及樓主遞交涉及黑色的設計圖，同一名客人稱「想要好似紅色咁sharp嘅黑色」，樓主唯有扮改好傳送同一隻黑色，更向對方稱「改sharp咗」，客人指「好好多，就用呢隻色」，3則帖文都引起網民共鳴，留言指「I know that feel, bro」。

但近日有一名自稱「做Marketing」的網民卻希望為自己的職業平反，指出自己經常與設計師合作，但大部分設計師都有藝術家脾氣，以傳單設計為例，「啲字就細細隻，圖就大大隻，再唔係啲色就好淡」，雖然不錯，但未能有效表達到文字訊息，因此經常要求將文字「改大啲改鮮啲色」；至於由於不懂設計，所以有時要求將正面相改成側面，「唔會知得定唔得，如果我識就會自己做」。

但不少網民看完雙方訴苦後，仍繼續支持設計師，留言指「（設計師）專業分析，美學同訊息之間嘅平衡，就畀人話一句『藝術家脾氣』」、「真心，粒字夠大就真係代表你成功表達到樣嘢？下次不如搵A3紙印啲字貼出去算啦，唔好搵設計師」、「自已都話唔識，反而要求另一個專業人士去滿足你『唔識』要求，講得通？」、「好多設計師唔係藝術家脾氣，而係以為你連少少位畀佢發揮都冇，所以先發你脾氣」。

（fb專頁「奴工處」）