正面相改做側面相　要求「似紅色嘅黑色」　設計師兩招KO無理客

客人無理要求特別多，但總有人不怕得罪顧客隨心應對。一名設計師日前兩度投稿指自己如何應對同一名無理客人，包括對方早前傳送一張男人正面相，要求改成側面，設計師卻畫了一條直線，聲稱是該男人的側面相，惹怒對方；另外，同一名客人要求一種「好似紅色嘅黑色」，設計師無改扮有改，遞交同一隻黑色，獲對方批准使用。兩則帖文笑爆網民，認為設計師非常有趣。

有客人傳送一張男人正面相，要求樓主改成側面。（fb專頁「奴工處」圖片）

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一名設計師早前投稿至facebook專頁「奴工處」，上周三（20日）上載第一則帖文指，有客人傳送一張男人正面相，要求樓主改成側面，樓主「按指示」修改，畫出一條直線聲稱改好，形容對方「嬲到黐線」。

今日上載第二則帖文指，樓主遞交涉及黑色的設計圖，同一名客人稱「想要好似紅色咁sharp嘅黑色」，樓主唯有扮改好傳送同一隻黑色，更向對方稱「改sharp咗」，客人指「好好多，就用呢隻色」。

兩則帖文笑爆網民，笑指樓主改好的側面相「無做錯」、「型」，更問「背面點搞」，至於改到「好似紅色咁sharp嘅黑色」，網民指樓主「識乜嘢呀你，唔同心情睇嘅顏色都唔同㗎嘛」，更笑指樓主涉及「商業詐騙」，無改扮有改。

（fb專頁「奴工處」）