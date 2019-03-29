巴士阿叔開大喇叭睇粵劇　乘客勸喻不果　奇招KO大叔無癮即熄機

巴士上開聲睇劇惹人討厭，有網民在facebook分享令對方自動收聲的絕招，引起網上熱議。該名網民日前在facebook群組「Tai Po大埔」發文，指近日坐巴士期間，遇到一名阿叔開大聲睇粵劇，勸喻他帶耳筒不果，決定上前在大叔旁邊跟着唱，還Rap了一句「Yo Yo！ Check it out」，成功令對方無癮關掉聲響。其他網民都大讚樓主做得好，「對付無賴其實只可以咁無賴」。

一名阿叔開大聲睇粵劇，網民勸喻他帶耳筒不果，決定上前在其旁邊跟着唱，結果成功令對方收聲。（示意圖，資料圖片）

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有網民在「Tai Po大埔」發文，指前日（27日）在乖搭巴士74X線期間，遇到一位大叔用手機睇粵劇，還要開得很大聲，他便禮貌地叫大叔使用耳筒，「你騷擾了乘客」，但對方沒有理會繼續收看。樓主決定使出絕招，直接走到大叔旁邊「踎低望住佢部機跟住唱」，還嘗試加上Rap（饒舌）元素：「Yoyo check it out」。

這次大叔終於關掉其聲響，但繼續責罵樓主「白痴、黐線」，不過樓主不甘示弱，拿出俗稱「白卡」的殘疾人士登記證給他看，「你冇講錯，但我已漸漸康復了，之後佢冇出聲，成車也沉靜下來」。

有網民笑問樓主是否「尋日睇愛回家大四喜上咗（Rap）癮」。（TVB《愛·回家之開心速遞》截圖）

帖文引起網上熱議，不少人大讚樓主「好波」、「有吉士」、「完勝大叔」，笑問樓主是否「尋日睇愛回家大四喜上咗（Rap）癮」，另有乘客分享自己的絕招，「我試過大聲播心經，佢即時收聲」、「我播過《多啦A夢》，拉大隊起哄」。