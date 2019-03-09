大媽大叔搭巴士開聲睇劇　車長忍唔住開廣播KO　網民讚做得好

Deanie姐（葉德嫻）又要出動？有網民發文指，車長留意到有大媽及大叔在巴士上開聲播影片，於是出動廣播提醒他們將電話音量收細。帖文引起網上熱議，不少網民都大讚車長做得好，另有人留言分享經驗，經常在巴士上遇到乘客無視周圍環境，開大聲響睇劇，令人討厭。

網民指有大媽大叔在巴士上開聲播影片，結果被司機用廣播提醒他們將電話音量收細。（fb「巴士的事討論區」截圖）

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有網民今早在facebook群組「巴士的事討論區」撰文，感謝290號巴士車長，指乘搭290號巴士前往荃灣西總站，其間有大媽在車上大聲播出《皓鑭傳》，隨即有廣播提示她將音量較小，到下個站又有大叔開聲播片，「搞到司機又要勸多次大家收細電話音量」。從樓主上載的照片可見，巴士螢幕上顯示「調低電話聲量以免影響他人」的字句。

帖文引起網上熱議，有人指車長值得一讚，「司機好嘢」，亦有網民稱經常遇到這些大聲播片的人，「唔明點解唔用耳筒打機睇片」、「最憎啲大媽喇叭播留言囉，冇人想聽到你地講野呀」。有人則建議，不如將葉德嫻為運輸署拍攝的宣傳片，在巴士上全日不斷播。

運輸署邀請藝人葉德嫻拍攝短片，提醒及教育乘客乘搭巴士、港鐵時應顧及旁人，例如不應只顧着看手機，導致未能及時下車。（運輸署影片截圖）

據了解，九巴司機可以按車廂情況，用廣播系統播放出向乘客的呼籲，除了「調低電話聲量以免影響他人」，還有「行入車廂中間」、「請勿在梯間站立」等。