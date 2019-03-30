Iron Man急需移植心臟？化妝照遭盜用成募捐消息　多國譯文fb瘋傳

網絡世界不時都會流傳假消息，叫人難以提防。近日facebook出現一個「每分享1次，facebook就會捐1元」的「#ShareForHumanity」帖文，指一名男子因為心臟出現問題，安裝了一個臨時的機械心臟，需要大家分享貼文，以籌集男子進行換心手術的費用。不過照片中的男子其實是飾演「鐵甲奇俠」（Iron Man）的演員羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），所謂的「機械心臟」亦只是拍攝時的特技效果，整件事都是子虛烏有。

一個facebook專頁發布照片，以烏都語及英語表示，圖中男子需要移植心藏，希望網上可以分享帖文，以換取fb的捐款。（fb專頁截圖）

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facebook上流傳的「募捐消息」，最初是在一個名為「Pakistan پاکستان」的專頁以烏都語及英語發出，根據網上翻譯，烏都語的內容指「你的一個動作可以拯救一條寶貴的生命」，圖中的男子的心臟已經失效，暫時依靠一個機械心臟維持生命，不過因為機械心臟只能運作一段短時間，男子很快就會死亡，所以他需要盡快移植心臟，手術費用為500萬盧比（約28萬港元）。

雖然手術所費不菲，但帖文稱「fb已經決定幫助他，你們每分享帖文1 次，fb就會捐出1盧比」，希望所有看到帖文的人都幫忙分享出去，「你的1個分享，可以拯救1條寶貴的生命」。從圖片可見，男子胸部有一塊圓形的金屬片，身上有少量血跡，其中一張更見到有電線接駁。帖文至今有約14萬次分享，與目標的500萬仍有一大段距離。

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）一直飾演鐵甲奇俠（Iron Man），深入民心，不過今次卻成為流言的主角。

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不過該個帖文「識嘅笑死，唔識嘅嚇死」，因為圖片中的男子正是知名演員羅拔唐尼，他飾演鐵甲奇俠時，化妝師為他進行特技化妝期間拍下的照片，不過照片被人「看圖作文」，說成一個待救的病人。fb帖文下方有不少人留言指正是謠言，稱圖中人是荷里活最富有的演員之一，照片只是特效，心臟移植一事是專頁虛構出來的。不過亦有人似乎信以為真，希望可以得到男子的聯絡方法，說可以負擔他的手術費。

其實照片早於2007年拍攝，相中的羅拔唐尼當正在拍攝於2008年上映第一集鐵甲奇俠電影，負責的化妝師基文（Jamie Kelman）在去年3月曾經在自己的IG上載同一張照片，以慶祝鐵甲奇俠電影上畫10周年。基文近日就事件回應外媒訪問時表示，「這絕對是一個特效效果，照片是我拍的，而且妝都是我化的」。

可是謠言並沒有止於智者，「1個share捐1盧比」的帖文仍然在網上流傳，而且更被翻譯成不同語言，包括中文。不過在中文版帖文中，大多網民都以開玩笑的角度分享，一看已經洞悉騙案，「佢好堅強，希望大家都幫到佢 #曲到圓」、「集氣支持Tony Stark」、「笑死，連騙人嘅常識都沒有」。

（綜合）