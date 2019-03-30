不太擅長畫畫都可以成為出色的紋身師？「紋身」是一門在皮膚上繪畫的藝術，讓人展現型格或美麗的印象，不過巴西一名女紋身師的作品，卻充滿童趣，就像幼稚園生的畫作一樣，她也笑稱其作品是「垃圾紋身」，甚至將紋身店命名為「糟糕地完成」，但獨特風格卻讓她意外走紅，吸引逾6.5萬粉絲追蹤其Instagram帳戶，更吸引大批客人預約幫襯。

海倫的紋身圖案就像由小朋友畫出來一樣，沒有精緻的細節，只有極簡單的筆觸線條，但可愛風格卻帶出獨特的魔力。（ig「malfeitona」圖片）

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28歲的巴西女生海倫（Helen Fernandes）是一位視覺藝術家，擔任紋身師大約3年時間，但事實上不太懂畫畫，而紋身圖案就像由小朋友畫出來一樣，沒有精緻的細節，只有極簡單的筆觸線條，但這可愛風格卻帶出獨特魔力，引來粉絲大排長龍給她紋上圖案。早期她邀請陌生客人到家中紋身，直至前年開設屬於自己的工作室，並把作品分享至Instagram，至今已有逾6.5萬人追蹤，一星期平均製作至少30個紋身。

海倫的作品像幼稚園生的畫作一樣，甚至將紋身店命名為「糟糕地完成」，但獨特風格卻讓她意外走紅，吸引逾6.5萬粉絲追蹤其Instagram帳戶。（ig「malfeitona」圖片）

28歲的巴西女生海倫（Helen Fernandes）是一位視覺藝術家，擔任紋身師大約3年時間。（ig「malfeitona」圖片）

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海倫接受媒體訪問時表示，她小時候開始畫畫，因為父母每周帶她到教堂3次，為了讓她乖乖安靜坐下，父母就會給她一支筆幾張紙，「我就一直畫畫，因而喜歡它」。她認為客人喜歡她的紋身，因為作品呈現可愛風，令人覺得有趣，而且她希望將客人的紋身經驗做到盡善盡美，「我會花大量時間滿足客人需要，一起傾談和交換意見」。

（BoredPanda）