連登仔送遺失電話到警署　慘被機主當賊辦：盡快聯絡我否則報警

路不拾遺是美德，不過好心卻未必有好報。近日有連登仔在討論區上表示，在銅鑼灣一機鋪發現有人遺失電話，於是打算送到警署待機主認領。電話雖然曾經響過，不過樓主聲稱害怕與陌生人對話，所以未有接聽，直至他快到達警署時，發現收到機主傳來的訊息，警告樓主需在10分鐘內聯絡他，否則報警，態度令樓主非常不滿，「唔好以為畀返你係天經地義嘅事」，強調對方大意是自己的錯誤和責任。

一名連登仔於討論區上分享，指自己撿到一部遺失手機，但被好人當賊辦。（連登討論區圖片）

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樓主今日凌晨在連登討論區發文，指自己於銅鑼灣一間地庫機舖撿到一部iPhone，雖然有衝動將手機賣出大賺一筆，不過最後還是怕麻煩及本着路不拾遺的精神，將電話送到附近的灣仔警署。在樓主步行去警署期間，他多次接到相信是機主的來電，不過他聲稱因害怕與陌生人對話，一直都未有接聽，稱撿到手機的地方龍蛇混雜，「如果我拎嗰部係唔知咩大佬嘅手機，我唔擔保我會唔會奶屎上身啊？」所以選擇將手機拿到警署保障自己。同時樓主亦希望可以嚇一嚇機主，給他一個教訓，「無啦啦無咗成萬蚊，都應該幾肉赤下」。

連登仔於一銅鑼灣一間地庳機舗撿到一部手機，之後決定將手機送到警署。（連登討論區圖片）

當樓主快抵達警署時，卻收到機主的訊息，「我知你拎咗我部電話，請聯絡我，否則10分鐘後我報警」。樓主直斥機主「嘩X，真係幾串啊！」，他認為拾遺者沒有聽電話的義務，想做賊還是做好人都是拾遺者的事，遺失物品的人都有錯和責任，如果電話打得通但無人聽，就應該去報失，「唔係仲打字，畀十分鐘人去走棧」。

到達警署之後，樓主指自己激動地向警員說，「你唔再聽佢電話，佢報警㗎啦！」於是負責的警方就接聽電話，不過說到「有個好心人……」就被機主的話打斷，最後警員知道他身在警署附近，就叫他盡快到警署取回失物。

有網民認為，機主的態度的確太過囂張，正常都會請求對方將電話還給自己，而且可以給予薄酬之類，如今對方態度太差，寧可以將電話掉丟也不會受氣。不過亦有人指出，對方從手機功能中看得出手機被人拿走，但又不聽電話，「點會估係有好心想畀返佢，輕鬆啲啦香港人，明明係好事，你咁嬲做咩」，認為事件只是一場誤會。

（連登討論區）