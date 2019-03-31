【復仇者聯盟4】美國戲院未有新海報　舊海報「翻新」上場頂住先

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）距離上映已經進入倒數階段，戲院亦開始展開宣傳攻勢。不過美國一間戲院因為還沒有收到新一集的電影海報，但又想趕上宣傳，竟然想到拿出舊海報「自行修改」重用，笑翻大量網民！

美國一間戲院還沒有收到《復仇者聯盟4：終局之戰》的海報，於是將上一集的海報「翻新」頂上。（Reddit討論區圖片）

+ 22 + 21 + 20

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

《復仇者聯盟4》將於4月24日上映，不少戲院早已貼出海報做宣傳，希望可以早着先機。有網民在外國討論區Reddit上發文，稱自己家附近的一家電影院還沒有收到最新的電影海報，所以就「舢舨充炮艇」，自行在舊海報上加工當新。從樓主上載的照片可見，該戲院將上一集的《復仇者聯盟3：無限之戰》電影海報拿出來，用紙條將「Infinity War」（無限之戰）字眼蓋着，寫上新的「Endgame」（終局之戰），及更新上映日期。

在IMDb網站顯示，《復仇者聯盟4》片長是3小時2分鐘。（網上圖片）

+ 12 + 11 + 10

由於海報中有多位角色於上一集已經陣亡，包括黑豹、蜘蛛俠、奇異博士等等，於是戲院職員在該角色的臉上以黑色粗筆打上「X」號，不過在新一集加入的人物如Marvel隊長則未有被職員加入到海報之中。

「新」海報得到不少網民討論，有人大讚改版海報與真正的海報無異，「反正都是一大班人」，亦有人笑指「這已是官方出品，他們知道這不會有影響」。另外亦有人笑言，這張海報似是另一名最愛惡搞的英雄「死侍」會做的事。

（Reddit）