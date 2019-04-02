【好心好報】71歲婦頭頂物資走16公里賑災　感動富豪贈屋養她一世

熱帶氣旋「伊代」（Idai）肆虐非洲，奪去約750條生命，數千人流離失所，津巴布韋一名71歲婦人聽到消息後，不惜徒步走了16公里捐贈物資；她的善舉被媒體曝光，無私行為更感動了一名億萬富翁，獲對方承諾贈屋。

生活拮据仍慷慨助人

現年71歲的迪隆（Plaxedes Dilon）來自津巴布韋首都哈拉雷（Harere），每天清晨4時起床，長途跋涉買賣二手衣服維生。當日她剛工作完回家，在收音機聽到風災的消息。縱使自己也生活艱苦，迪隆卻希望略盡棉力幫助災民，立即打包稍早前採購來販賣的衣服和外套，帶到Star FM電台代為捐贈。

然後，迪隆又將自己的廚具裝進袋裏並擱在頭上，徒步走到16公里外的一間教堂捐贈。教堂在Facebook發布一張迪隆頭上頂着大袋的照片，留言謂：「這位祖母沒錢坐車，所以一路從姆巴雷（Mbare）走到高地區（Highland），只為了把她的鍋子捐給在奇馬尼馬尼（Chimanimani）的人。」

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每月1000美元終生津貼

迪隆的善舉得到許多人讚賞，媒體大肆報道，引起了津巴布韋裔億萬富翁馬西伊瓦（Strive Masiyiwa）的注意。據《福布斯》（Forbes）估計，馬西伊瓦身家達20億美元（約157億港元），是非洲第8大富豪。他在Facebook留言「她的行為是我見過最非凡、最富同情心的。當事件告一段落，我會去找她……我會為她建一幢房子，她想住在津巴布韋任何一個地方都可以，房子會備有太陽能和自來水，我還會給她每月1000美元（約8000港元）的終生津貼。」

熱帶氣旋「伊代」14日侵襲莫桑比克第四大城貝拉（Beira）後引發嚴重洪災，在莫桑比克、津巴布韋和馬拉威3個國家奪走約750條人命，數千人失去家園；救援人員在災後努力搶修道路和電線、安頓生還者，以及控制霍亂疫情。

（綜合報道）