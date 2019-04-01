天文台收神秘片　黑貓抽《愛回家》水　rap住叫人類莫破壞地球

喵星人要撤出地球？天文台在社交網站發放「突發消息」，表示收到觀眾傳來的片段，當中一隻黑貓警告人類，如果繼續破壞地球，「貓星人將會全面撤出地球」，又抽《愛回家》水，學「大四喜」rap着說「乜嘢係IG你哋梗知，除咗打卡自拍，永遠無所事事」，刺諷人類不理氣候變化等問題，吸引網民瘋狂讚「高質」，又指「喵講得岩，保護地球好重要」。

一隻黑貓在鏡頭面前，警告人類「如果你哋繼續破壞，我哋貓星人將會全面撤出地球」。（天文台fb截圖）

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天文台趁今日愚人節在社交網站發放「突發消息」，表示收到一名神秘觀眾傳來的影片，片中可見，一隻黑貓在鏡頭面前，警告說「你哋班愚蠢嘅人類同我聽住，呢個係最後通牒，如果你哋繼續破壞，我哋貓星人將會全面撤出地球」。這個震撼的消息令不少貓奴驚呼「無主子人生無晒意義……」

影片又抽《愛回家》水，學「大四喜」rap着呼籲節能減廢。（天文台fb截圖）

之後，黑貓更加rap着勸誡人類，「乜嘢係IG你地梗知，除咗打卡自拍，永遠無所事事」，「氣候變化，你問我係乜嘢意思，地球病咗，仲要話唔關我事」，如再不節能減廢，「我哋就係咁先」。

《愛回家》中「大四喜」rap的一段早前引來熱論，天文台影片中亦「抽水」，學「大四喜」rap着呼籲節能減廢。（tvb截圖）

黑貓最後更張口吐出觸手，令不少網民驚呼是《Marvel隊長》（Captain Marvel）中危險性極高的「瘋奇獸」。

影片在網上廣傳，有網民稱讚「靚抽」、「隻貓好可愛」，亦有人指影片有教育意義，「呢段片好值得定期播，提醒港人氣候變化的逼切性」。