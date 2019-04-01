愚人節又到，網民危機感特別強！去年爆紅的消防處「任何仁」一入凌晨即出帖公布將舉行「任何仁四月天Just Shock It演唱會」，稱「預祝香港700萬人成為任何仁」。海報一出網民哄動，不少人一眼看穿只是開笑，也照樣留言稱想睇演唱會，不少人更為任何仁寫下歌單，《突然好想仁》、《心中無別仁》等，有人更稱期待可萬人大合唱《不許你注定一仁》，超級爆笑。

任何仁今日推出演唱會海報，引起網民哄動！（fb專頁「香港消防處 Hong Kong Fire Services Department」圖片）

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演唱會海報中任何仁手持結他，型爆地站在正中央，完全無需其他東西陪襯，自有歌星氣場。海報指演唱會只此一場，「有今生無來世 絕不加場」、「任何仁又跳又唱」、「難求一票 求一票難 一票難求」，揚言香港巡迴演唱會九龍站一觸即發。

至於演唱會必不可少的冠名贊助，任何仁亦找來強勁後援，包括「英強愚樂有限公司 應急文化全力支持」，另外更有「消記茶餐廳冠名贊助」，陣容相當鼎盛。

任何仁演唱會受到大量網民歡迎，有人自發為演唱會寫下歌單。（fb專頁「香港消防處 Hong Kong Fire Services Department」截圖）

不少人一睇已突破盲點，看穿只是4月1日應節Po，其實任何仁海報一角特別留下QR Code，叫網民如想了解演唱會詳情即可掃一掃，原來QR Code會連接到一個由任何仁準備的神秘彩旦短片，真係有歌聽，片中任何仁模仿周星馳與大師兄在電影《少林足球》中唱出唔啱音歌曲，「任何仁好勁 係好近（勁）」，不過同時都配上全新的救人歌詞，爆笑之餘還祝大家愚人節快樂。

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雖說演唱會只是玩笑，網民反應仍然熱烈，不足半日近9000人畀Like，逾千次分享，不少人更幫忙諗定歌單，為任何仁度身訂造出多首流行曲，例如《傷心的仁別聽慢歌》、《我不願讓你一個仁》、《離開火場表面》等等，甚至連安歌都已經安排好。

有網民大讚政府中很少有部門「好似佢哋咁有Guts放低樽鹽（尊嚴）去宣傳」，亦大讚他們製作認真，作品傑出，「我有10秒以為係真」，更有人留言求仁何仁「你畀張飛我啦，好想一齊大合唱《不許你注定一仁》」。

任何仁小編出Po時亦留下「#老闆會唔會叫我聽日唔使返工」標籤，看來小編因這帖文都有點忐忑，不過網民留言應如此踴躍，相信唔使炒之餘更分分鐘可能加人工！