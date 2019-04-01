【不是愚人】淘寶可「花錢買教訓」幾毫子有交易　買家：真的不虧

所謂「只有你想不到，沒有你買不到」，淘寶上什麼貨品及服務都有，只是買家要自行承擔可能受騙的風險，當花錢買個教訓。不過想不到，近日淘寶真的開始有賣家賣「教訓」，售價由0.2至5元人民幣不等。即使有的賣家於貨物照片寫明「大家好，我是騙子」，仍有不少人真的付款，並認真地付款後留言評價，稱「賣家發貨超快」、「非常給力」、「真的不虧」。

只要在淘寶搜尋欄上搜「教訓」二字，就立即可以看到大量「貨品」。（淘寶網截圖）

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只要在淘寶搜尋欄上搜「教訓」二字，就立即可以看到大量「貨品」，形容詞五花八門，例如「花錢買個教訓」、「買個開心」、「網紅抖音同款」等，而產品描述則寫「兩毛錢就能買到一個教訓，還有比這更輕鬆的事麼？」、「花錢買教訓，顧名思義，錢花了，學到東西了」，不過大部分賣家都寫明「不退貨」及「不退款」。

有的產品描述不乏警世道理。（淘寶網截圖）

不過當中很多描述都不乏警世道理，例如「自己受到經濟損失，但明白了道理總結了經驗，如果是做大事的人，應該看成一次成長的過程」、「但是也有的人明知是騙局，卻不在意別人的提醒，一心往裏去，一般都是利益唆使，結果最後被騙了，血本無歸。這樣的人也能總結到，以後不會再犯了」。

很多買了「教訓」的網民都於評價中留言，笑指「賣家發貨超快」、「吃一塹，長一智」、「教訓已經收到了，量很足，用着很有勁，老闆真是厚道，感覺這次物超所值」。

（綜合）