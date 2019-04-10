【熱評】台女：如何安慰患癌媽媽？　呂秋遠：陪伴聆聽、保持自己

律師您好，我媽媽最近確定癌症第二期，突然覺得人生變成黑白，也失去了本來就平靜的生活。我很怕幫倒忙，卻又覺得她現在很需要心理支持，我不知道該說什麼，我只知道「慢慢面對，乖乖接受檢查和醫師的安排就好」，醫師也說要媽媽平常心，可是媽媽有媽媽容易緊張和愛操煩的個性。 我很怕他會失去了活著的勇氣。 天空這幾天還是灰灰的，許多書都提到了看淡生死的智慧，字面上看起來很雲淡風輕，但執行上卻很難。我，該如何安慰媽媽？還是也可以什麼都不說的陪著他，窩在沙發上等他開口？

台灣有女生擔心媽媽接受不了患有癌症第二期的病況，不知如何安慰對方。圖為示意圖。（韓劇《告白夫婦 》劇照）

文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

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呂秋遠以日本廣島超覺寺內的「人生的挫折中，除了死以外，其餘都是擦傷」，解釋以平常心面對死亡絕非易事。（facebook「呂秋遠」圖片）

這位姊妹，日本廣島的超覺寺住持曾在報告欄上寫了這麼一句話：「人生的挫折中，除了死以外，其餘都是擦傷。」所以，關於死亡，對於旁人或許是雲淡風輕，但是對於自己、家人或好朋友，本來就是雷雨交加。所以，平常心不容易，那只能對別人的事，而不是自己的事。

那麼，你應該做什麼？

第一件事，就是陪伴她一起面對。她現在很害怕，害怕失去生命與你們。對她來說，還有許多事情想做，她想知道你的未來、想觸摸你的臉、想多跟你說幾句話、叮嚀你怎麼在人生的路上好好走，但是，突然癌症就這麼來了。生命在這個時候的轉彎，會讓她突然不能回神，以為自己被開了一個大玩笑。面對是最難的，你得花點時間接受，並且陪伴她接受。

呂秋遠指，媽媽最初或會拒絕癌病治療，事主這時可以陪伴在她身邊，握住對方的手，作為安慰的動作。圖為示意圖。（韓劇《告白夫婦 》劇照）

接著，你得要陪伴她一起治療。起初她可能會拒絕看醫生，因為那是很難受的過程，但是就第二期來說，某些癌症的存活率其實不低，不要相信偏方或是不實的訊息，醫師會以他們的專業能力提高媽媽的存活率。治療的過程會很痛苦，所以格外需要你的幫助。督促她定期治療與檢查，在心情灰色的時候，你可以陪伴在他身邊，就握住她的手，什麼都不說、不做，這已經是很好的安慰。她容易緊張，你就得氣定神閒。她容易操煩，你就得大而化之。治療的過程中容易生氣，別隨著她的情緒起舞。別忘了，小時候當你高燒不退，她也是一樣的愛著你。

你可以陪她看看這個世界。台灣有很多美麗的地方，她一定還沒看過。如果時間有限，你可以陪她在家附近走走，聽聽她的少女夢與煩惱。你還可以鼓勵她，去做些以前想做沒做過的事情。如果她還有點積蓄，就鼓勵她用光花光為國爭光，反正人生本來就是光溜溜的來，身外之物花完也就是了。你得鼓勵她多學點有趣的事物，或許是程式語言，或者是登山健行，更或是跳傘賽車。適當的運動有助於她的情緒平穩，無所事事對於她而言，太過煎熬。

呂秋遠最後安慰事主不要陷入家人生病的情緒內，要保有自己的理性。圖為示意圖。（韓劇《告白夫婦 》劇照）

可是，我希望你仍然保有自己，而不是讓自己陷入家人生病的情緒裡。你得知道，上帝要我們何時回去，其實很不好說。但是你得相信，所有的安排都是最好的安排。在生病的過程中，我擔心你的情緒會隨著她的心情而上下，接著你會失去自我，可能你會因此而不能走出來。你得記得，你好，她才會好。你垮了，無論她是不是還活著，媽媽都不會開心的。

媽媽現在有些小擦傷，好好的陪伴她，天空是藍的，即使下雨也會看到彩虹，我相信她會好的。你也得相信這件事，好嗎？