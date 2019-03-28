【熱評】台媽疑女兒愛學姐　呂秋遠：當懷疑，已成首個傷害她的人

大嬸（編按：「大嬏」即呂秋遠律師）您好：我知道你在挺同上不遺餘力，讀女校目前高一的女兒和我也是力挺同志婚姻，但是最近女兒有位學姊跟女兒走得很近，常常單獨約女兒出去，甚至邀女兒去她家過夜跨年(我沒有准)，加上這位學姊很中性的裝扮，我第一次看到照片甚至以為是男生，我開始感到不安，但我不是大力贊成同婚嗎？如果是男生喜歡女兒，我替她開心呢！怎麼自己遇到時卻希望不要發生呢？我在想，是不是因為我從沒想過會發生在我女兒身上，或者是因為這條路很難走，我擔心他以後會被歧視、傷害，所以才會如此呢？請大嬸指點。

呂秋遠律師認為，不論交往對象是男還是女，自由戀愛是每個人都可以享有的權利。圖為示意圖。（電影《命運化妝師》劇照）

文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

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媽媽你好，我不是挺同，我是挺自己。因為我知道，當我不為少數人說話，以後就不會有人為我說話。我想許多異性戀之所以願意挺身而出，就是因為知道愛情與歧視向來不能並存，愛情是每個人都可以享有的權利，而反歧視是每個人都應該具備的義務。當然，還有反智，有許多反同者，事實上也伴隨反智現象，這一點很令人憂心，因為會降低台灣的人口素質。

言歸正傳，你知道嗎？打扮、長相類似生理男的女生，在高中是非常受歡迎的。所以，你女兒可以跟一個這麼受歡迎的女生在一起，你知道有多少人嫉妒她嗎？只是說，如果你不用生理性別來看這件事，我會同意你的憂心，因為高中談感情，最後成為終生伴侶的情況不多，或許女兒會因此而受傷，畢竟她實在太受歡迎，我會建議你邀請這位同學來家裡作客吃飯，好好瞭解這個人的個性、品行，然後拜託她好好跟女兒相處。有天不愛她了，記得誠實告訴她，你會帶女兒回家。

台灣有媽媽擔心就讀高中的女兒，會與一名同校學姐交往，並反對她們一起過夜的約定。圖為示意圖。（電視劇《我的媽媽》）劇照

當然，高一就到伴侶家過夜，我跟你一樣，也是不贊成的，但是這與性別無關，而是考慮到安全問題，跟未滿十六歲的女孩有性行為是違法的，你應該很認真的告訴她們這件事。但是，「如果是男生喜歡女兒，我替她開心呢」這句話是怎麼回事？就一個媽媽而言，男生與女生這兩種生理性別，如果同時喜歡你女兒，最大的差異在於：「男生會讓你女兒懷孕，但是女生不會」。從媽媽視角來看，你到底在擔心什麼？況且，如果是為了以後能不能生孩子的問題，就算她跟男人在一起，你哪來的自信，異性戀一定會生小孩？

好了，關於他們的愛情就這樣了，其他沒什麼特別要跟你說的。

他們的路會不會難走？我不知道，可能很難，但這也就是我們要一起努力的，讓我們的下一代，路可以平順一些，畢竟人生挫折已經夠多了，別再用人為的障礙讓他們覺得了無生趣。擔心她以後被歧視、被傷害，就要從你自己做起。你可能是她第一個願意傾訴的對象，她不能跟你說，難道要她去跟陌生人說？當你用懷疑的眼神、拒絕的言語來質疑她的愛情，你就已經成為第一個傷害與歧視她的人了。

呂秋遠指，當媽媽用懷疑的眼神、拒絕的言語來質疑女兒愛情時，便已成為第一個傷害與歧視她的人了。圖為示意圖。（電影《命運化妝師》劇照）

不過，其實學姐也可能只是她的好朋友而已，你想太多了。畢竟打扮中性與是不是同性戀其實並無關連，這也是一般人的刻板印象。每個人的裝扮，大概也就是表現自我的方式而已，不必然代表這個人的戀愛傾向。好朋友一起過夜、逛街、研究功課，這也是很正常的。如果你把打扮中性就當作是不是同志的代表，某種程度上，是不是也有某些刻板的性別印象存在呢？

涉事學姐可能只是女兒的好朋友，畢竟打扮中性與是不是同性戀其實並無關連。圖為示意圖。（電影《命運化妝師》劇照）

最後，告訴你一個好消息，教育部今天已經針對公投結果做出回應，把同志教育四個字解壓縮，修改草案內容為「認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育，及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育」。你不覺得應該給教育部很大的掌聲嗎？

雖然還是有很多不願意思考的鄰居、朋友與路人在拉扯這個社會往後退，但是台灣確實正在緩慢的進步中，請稍後，我相信，在我們一點點的努力下，這個國家一定會更好。