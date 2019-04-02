【張國榮逝世16周年】網民揭哥哥與長洲當年情　幫餵豬種菜游東灣

這一生也在進取，這分鐘卻掛念誰，這16年來的4月1日，對港人而言都是悲痛的愚人節，因為2003年的這天，是「哥哥」張國榮離世的日子。每逢哥哥的忌日，都有人懷念他的生前點滴，昨有網民在facebook專頁「長洲憶舊」重提哥哥與長洲的一段不解之緣，專頁指哥哥加入娛樂圈前，原來曾到好友的長洲家中小住，更幫忙餵豬種菜，又去東灣游水及到大牌檔吃魚蛋粉，後來走上璀璨星途才漸少聯絡。及至哥哥出事，其好友趕船欲到靈堂送別他，惟未能如願，只能遙遙鞠躬，成為永遠的遺憾。

張國榮縱使離世16年，仍活在觀眾心中。（《阿飛正傳》劇照）

網上流傳張國榮的畢業照，你看到他在哪裏嗎？

哥哥張國榮的生前事蹟總是令人回味，在他離世16周年之日，fb專頁「長洲憶舊」發帖講述哥哥在長洲的當年情，指哥哥當年於威靈頓英文中學讀書，與住在長洲的同班同學十分投契，畢業後尚未找到工作，哥哥便隨好友到長洲小住，一住便住了逾一個月。未成為巨星前的哥哥，在好友家幫手餵豬種菜，農莊的事令他覺得新奇好玩，享受了離島住民之樂。

那時候長洲還未成為旅遊勝地，專頁指島上純樸及富人情味的生活令張國榮樂不思蜀，他曾到東灣和觀音灣游泳，也愛到大牌檔張記吃魚蛋粉，和「魚蛋公主」交談，又去過亞倫冰室飲奶茶食多士，與不少街坊擦身而過。

無論過去多少年，張國榮一颦一笑永留觀眾心中，哥哥逝世16周年，昨日大批歌迷仍其離世的文華酒店門外悼念。（鄧詠中攝）

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專頁指哥哥後來為了生活，回市區工作並加入娛樂圈，工作繁忙下與好友漸少聯絡，及至他墮樓身亡，其長洲好友悲痛不已，獲知他出殯日子，好友特別趕早船希望到場送他一程，惟靈堂外人山人海，終未能如願，只能隔着馬路遙對靈堂鞠躬作最後致祭，然後黯然返回長洲。

往事如風，專頁指曾透過這位長洲好友的親戚，看過張國榮當年在長洲生活的黑白照片，形容那時的他一臉稚氣，惟英俊樣貌早成，更有一張他在耕田的獨照。專頁最後指「哥哥」長洲往事灰飛煙滅，但他的好歌仍長活在人的心中。

在影壇大放異彩的張國榮，演活多個經典角色！

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香港舞台劇導演林奕華同樣與張國榮有一段校園往事，他曾在專欄中指，首次見到年約15歲的張國榮時，對方一身校服，未成巨星卻早成校園焦點，每當出現總令人目不轉睛，又指張國榮一次上電台時曾稱，「我記得林奕華，他是走上來跟我說過這句話的小子：『如果世界上真有 羅密歐，我認為他便是你這樣的。』。」

林奕華指這段說話令他大感難為情，又指為令張對他留有印象，他曾刻意跟着對方入餐廳並搶着埋單，而事隔很多年，張在餐廳偶遇他也同樣為他付帳，「侍應告訴我們：『帳已經由張先生付過了！』好不似曾相識的一句話」。

（fb專頁「長洲憶舊」）

網民憶述張國榮在長洲的當年逸事