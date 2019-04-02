【暗黑料理】台女煮宵夜　放多士入微波爐4分鐘　差啲屋企都炸埋

不是所有食物都可以放進微波爐，台灣一名人妻日前想吃宵夜，竟然將微波爐當焗爐，把多士放進去，結果「約3分鐘的時候微波爐開始冒起濃煙」，差點把整個家都炸了，其丈夫嚇得以後不敢叫她煮飯。不少網民笑言根本是避開煮飯的套路。

從台女貼出的照片可見，原本白色的麵包中間一片焦黑，表面更出現龜裂和起泡的模樣。（「爆怨公社」fb圖片）

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該名台灣人妻在facebook群組「爆怨公社」發文，指自己和老公結婚2年半，剛搬進新居2個月，想不到一餐宵夜竟差點炸了他們的新家。她指一天因為想吃宵夜，將厚多士放進微波爐，並設定叮4分鐘，「然後約3分鐘的時候微波爐開始冒起濃煙」，當她一打開微波爐已見到一片慘狀。

樓主說，結果自己宵夜吃不到，老公也被嚇到了，「我老公再也不敢叫我煮飯了」。（「爆怨公社」fb圖片）

從台女貼出的照片可見，原本白色的麵包中間一片焦黑，表面更出現龜裂和起泡的模樣，麵包皮的位置也有燒焦痕跡，相當嚇人。樓主最後說，結果自己宵夜吃不到，老公也被嚇到了，「我老公再也不敢叫我煮飯了」。

不少網民也被樓主的「暗黑料理」嚇到，紛紛指「這樣大小的麵包35秒就讓你會燙傷了！」、「妳住哪？我要通知親朋好友不要買那邊」、「麵包類通常20秒內就夠了」、「妳把微波爐當多士爐用嗎…」。

8種東西咪亂叮

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不過亦有不少網民認為樓主根本是早有計畫的，「套路太深了！往後都不需要你下廚啦」、「高招，以後都不用煮了」、「其實這樣妳以後都可以不用自己動手，要吃老公服務妳就好」。