【暗黑料理】網民曬女友愛心午餐　藜麥沙堆、白粥西米露仲有乜？

女朋友親自下廚煮飯，聽落相當幸褔，但男友或可能有苦自己知。有網民今日（27日）在連登討論區發文，分享其女朋友煮的午餐照片，只見一塊橢圓物上面放滿如沙堆的藜麥，他不禁感嘆說「肚痛準備好，嚟啦！」其他網民見狀，都紛紛留言問菜式是什麼名堂，又留名等睇樓主的食後感。

有網民分享其女朋友煮的午餐照片，只見一塊橢圓物上面放滿如沙堆的藜麥。（連登討論區）

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從連登網民「萊斯很喜愛荔枝」上載的照片可見，一塊煎過的三文魚扒上，鋪滿粒粒藜麥，不過魚肉則有啲散出來，貌相不太討好。有網民貼出一張沙堆照片，暗諷樓主猶如吃沙一樣，亦有人指「熟曬都加分啦，唔會食到肚痛嘅」。不過最令人期待的都是樓主的食後感，結果樓主用加大紅字回覆「好好味，食晒，好想再食」，答案曲直難分。

原來樓主非首次出帖分享女朋友的廚藝，過往已多次抱怨對方煮食，如「燶X到去得異世界」的西班牙海鮮飯、似白粥的西米露，還有令人誤會放了一塊「白飯魚」的芝士法包浸洋蔥湯，照片同樣令網民笑爆，刻薄地表示「估唔到有人煮飯煮得咁衰都敢整畀人食」，但亦有人諷樓主根本是在「曬命」，「有女仲想點」，又勸樓主要好好珍惜，「女朋友有心煮，樓主記得食晒佢」。

（連登討論區）