拳打、膝撞、電擊　美懲教員圍毆精神病囚犯　官員曾阻止片段曝光

美國加州普萊瑟縣奧本（Auburn）一個監獄中，在2前年曾發生一宗懲教人員圍毆精神病囚犯的事件，案件近日達成和解，事發時的影片亦隨之曝光。片中可見懲教人員用盾牌制服28歲男囚犯後，其後多人一起以拳打、膝撞等招數向囚犯施襲，其後更出動電槍施以電擊，而赤手空拳的囚犯則沒有強烈反擊。 涉事的3名懲教人員其後被解僱，被毆的囚犯則獲賠償逾200萬港元，而當地傳媒報道，曾有官員企圖阻止片段曝光，但法官以案件的刑事部份已結束，加上沒有相關的民事案件，因此批准公開影片。

一名男懲教人員用盾牌把班格特壓向牆，之後3名女懲教人員加入。（普萊瑟縣治安辦公室片段截圖）

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事發在2017年5月，片段開始時，見到患有精神病的28歲囚犯班格特（Beau Bangert）在單人囚室內，向門口擺出抵抗的姿勢，之後一名男懲教人員衝入，以盾牌把班格特壓向牆，3名女懲教人員尾隨而進，男懲教人員箍住班格特的頸，女懲教人員則各自捉住班格特的手。

各人把班格特迫到牆角，男懲教員突然揮拳打班格特的頭部，最少打了10拳，班格特抱住懲教人員欲阻止攻勢，但男懲教員改為以膝蓋踢撞；另一名女懲教員就以電槍電擊班格特，後來再有4名懲教員進入囚室支援，終於把班格特壓在地上制服，其中一名懲教人員說「有血，要小心」。

其後再有4名懲教員進入囚室支援，終於把班格特壓在地上制服。（普萊瑟縣治安辦公室片段截圖）

班格特其後被蒙上透明面罩再鎖在安全椅上，當時他臉部、口鼻都有血迹，但未有醫護人士為他治理，其後2名懲教員再進去拍攝班格特的臉。

班格特事後聯同500名囚犯提出集體訴訟，而案發後，3名涉事懲教人員被解僱，其中2人也被控襲擊罪。而班格特則獲得25萬美元（約195萬港元）和解賠償，並以集體訴訟原告人身分得到5萬美元（39萬港元）。

影片由代表班格特的民權律師梅林（Mark Merin）發布，他指個案反映「他們（懲教員）完全麻木，明顯是集體毆打一個手無寸鐵的人。另外也顯示參與者存有惡意及欠缺培訓」。

班格特其後被蒙上透明面罩再鎖在安全椅上，當時他臉部、口鼻都有血迹，但未有醫護人士為他治理。（普萊瑟縣治安辦公室片段截圖）

當地傳媒報道，曾有官員阻止影片向外發布，又指現時的法律程予仍未完結。但法官指涉及被解僱的3名懲教人員的刑事訴訟已結束，現時亦沒有其他相關的民事案件，不會有陪審團受影響，因此批准公開影片。

當地警方發言人表示，正如影片中所見，懲教人員的行為令人不安，而當局從未容忍有關行為，自事件發生以來，監獄已改進其攝像設備，培訓員工如何與精神病患者互動，並安裝軟件以監察懲教人員合理使用武力。

（洛杉磯時報）