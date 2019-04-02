台宅男示愛被拒將學妹「先殺後姦」　免死刑惹爭議　警揭狡猾一面

台灣於2015年發生一宗駭人命宗，體重150公斤（約330磅）內向大學生黃仲佑，向學妹求愛不遂，竟勒死學妹再姦屍，其後將屍體裝進黑色膠袋，載到山上焚屍，其後因神情有異被警員拘捕。今年初，法官信納黃男「先殺後姦」的說法，判處無期徒刑，免去死刑。然而，有負責調查案件的偵查隊長爆料，指黃男犯案後異常冷靜，且不斷詢問「先姦後殺」和「先殺後姦」的刑責分別，懷疑企圖避開較重罪的「先姦後殺」，且曾誤導警方循情殺方向調查，直言黃男「相當狡猾」。

台男黃仲佑於2015年向學妹求愛不遂，將對方勒死後姦屍，其後將屍體載到深山焚燒，被判無期徒刑。 (黃仲佑fb圖片)

案發於2015年3月8日，當時25歲的台南嘉南藥理科技大學大二生黃仲佑向19歲學妹求愛被拒，在學校附近的租住單位內將學妹勒斃，更趁着屍體有餘溫時進行姦屍，之後用黑色膠袋將屍體包好，從台南騎了50多公里到高雄柴山燒屍，其後被揭發拘捕。案件今年初在法院宣判，法官信納黃男「先姦後殺」的說法，以「殺人罪」及「污辱屍體罪」來量刑，並考慮到黃男有悔意，及在高中時擔任過風紀股長，相信有教化可能，將他判處無期徒刑。黃男逃過死刑的判決結果，引來外界爭議。

近日有台灣傳媒訪問到負責調查案件的鼓山分局偵查小隊長藍國欽，他指黃男所選的燒屍地點非常偏僻，只有行山常客才知道，而燒屍時引來行山客圍觀，當時有眼利警員留言到體型龐大的黃男在附近徘徊，而且神情有異，便馬上截停他盤問調查。當時黃男聲稱自己到該處旅遊，「火不是我放的」。但警方在其駕駛的電單車前腳踏板發現一樽汽油及手提袋，黃男才肯承殺人棄屍。

當時19歲女死者在案發當天與男友吵架，往找契哥及黃男傾訴，不料慘遭毒手。（網上圖片）

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藍隊長憶述，黃男被捕後大多保持沉默，直至回到案發現場才稱「真的好愛她（死者），好後悔」。黃男在公開場合表現出迷戀學妹的一面，外界亦相信他可能是情緒失控下犯案，但藍隊長稱，黃男勒死學妹後，一度打算用「王水」、硫酸毀屍滅跡，但怕味道太重驚動鄰居才作罷。而黃男面對警員提問時毫不緊張，落口供時不斷追問「先殺後姦」和「先姦後殺」的刑責分別。

原來案件其中一個爭議點是黃男到底「先殺後姦」抑或「先姦後殺」，有台灣檢察官指，「先殺後姦」會觸犯《殺人罪》及《污辱屍體罪》，前者可判死刑、無期徙刑或10年以上有期徒刑，後者可判6個月以上、5年以下刑期；相對而言，「先姦後殺」則更嚴重，因屬《強姦殺人罪》，可直接判死刑或無期徙刑。

19歲女死者是幼兒保育系學生，案發當天因與男友吵架，往找契哥及黃男傾訴，途中因契哥有事離開，黃男乘機向學妹求愛，但遭拒絕。案情指，黃男體重達150公斤（約330磅），但學妹只有40公斤（88磅），個性內向自卑的黃男被拒絕後自尊受創，當場勒死學妹，並趁屍體有餘溫時進行性侵。完事後，黃男出外購買黑色大膠袋及汽油，把屍體載到郊外，埋在草堆中燒屍，但因煙太大被市民發現報案，最終自己難逃法網，並在審判中逃過死刑。

（綜合）