「威脅把我赤裸吊死」　婦拒跳舞遭夫剃頭毒打　報警驗傷要先畀錢

巴基斯坦一名女子因為拒絕為丈夫的同事及朋友跳舞助興，竟遭丈夫脫光衣服、吊起毒打及剃光頭髮凌辱，她報警時又因身無分文，無法賄賂警員而被擱置案件，只好拍片在社交媒體上求助。影片得到傳媒和網民關注下，涉嫌家暴丈夫終於被捕。

婚後6個月性情大變​

22歲女子阿齊茲（Asma Aziz）在影片中稱遭到家暴，聲淚俱下地控訴丈夫費薩爾（Mian Faisal）。她說二人在4年前結婚，育有3名子女，丈夫在婚後6個月性情大變，每次喝醉酒都打她，又經常叫朋友來家中開派對及要求她跳舞助興。

阿齊茲說，日前費薩爾叫她在兩名朋友面前跳舞，遭拒絕後竟惱羞成怒，聯同其他人脫掉她的衣服，以及剃光頭髮燒掉，然後將她吊起毒打，還威脅殺死她，「我的衣服全是血，我被綁在一條水管及吊起在風扇上，他威脅會把我赤裸地吊起來。」

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報告證傷勢不可能偽造

阿齊茲向好友求救，成功離家出走到警局報案，但警員卻要求她先支付5000元巴基斯坦盧比（約278港元）方可驗傷，阿齊茲身無分文，只好哭着離開；她拍片上載到社交媒體求助，影片被瘋傳，巴基斯坦人權部長馬扎里（Shireen Mazari）介入事件，費薩爾及其涉事員工被捕。

驗傷報告顯示，阿齊茲身上有多處傷口，左臂和臉頰瘀傷，左眼紅腫，而且出現暈眩和嘔吐等徵狀。報告認為阿齊茲的骨頭、眼睛和神經系統可能受損，有需要照X光片和接受專科醫生檢查。報告指出，有關傷勢是不可能偽造的。

躁夫：準備好面對司法裁判

費薩爾和涉事員工在周一（1日）出席聆訊，費薩爾強調，已經準備好面對法庭的裁判，但同時要求大眾聽他的「版本」，「你們（傳媒）在過去一個星期都聲援阿齊茲，給我一個小時，聽聽我要說的話，我會接受任何懲罰。」

據《海灣新聞》（Gulf News）報道，巴基斯坦當局去年接獲超過2500宗暴力對待婦女的個案；2016年，美國喬治城婦女和平及安全機構（Georgetown Institute for Women, Peace and Security）對153個國家進行評分，其中巴基斯坦排名第150，當地27%的女性曾遭受過家庭暴力。

#AsmaAziz woman in #Lahore was allegedly tortured & her head was shaved by her husband after she refused to dance in front of his friends. Asma claimed that her husband Faisal & his friends beat her with pipes, shaved her head, threatened to strangle her when she refused to dance pic.twitter.com/mJlXK00ns9 — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) March 27, 2019

（綜合報道）