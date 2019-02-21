狂毆、刀刺、淋滾水　22歲英男陷孽緣6年　遭恐怖女友瘋狂凌虐

人前是天使面孔的學霸美女，人後竟是魔鬼心的恐怖女友？英國一名22歲男子爆陷入孽緣6年，，慘遭控制狂女友瘋狂凌虐，包括用硬物毆打、用刀刺傷、淋滾水和打斷牙齒等，男子身心受創，全身傷痕累累，體重瘦至只剩44公斤（約97磅），更一度被宣告只餘10天壽命。直至前年，男子終於鼓起勇氣向警方求助，其恐怖女友最後被判7年半有期徒刑；男子近日更自身經歷公開，被英國廣播公司BBC拍成紀錄片《我被女友虐待》（Abused By My Girlfriend），藉此鼓勵其他被伴侶虐打的受害人勇敢站出來。

現年22歲的亞歷克斯（Alex Skeel）和女友佐敦（Jordan Worth）於2012年認識，二人拍拖初期十分恩愛。（Youtube片段截圖）

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據BBC報導，現年22歲的亞歷克斯（Alex Skeel），在2012年、他16歲時於一場音樂會上認識年齡相近的女友佐敦（Jordan Worth），兩人迅速成為情侶，亞歷克斯形容女友「很有同情心、自信和愛心」。

佐敦在人前是樣貌標緻的完美女生，擁有陽光個性，而且是一名學霸，閒來會做義工去援助流浪動物，誰都沒料到她私底下卻是超級控制狂！在拍拖初期，佐敦已開始控制亞歷克斯，對他的衣着和交友評頭品足，要他作出相應改變，更會狂罵他笨。佐敦有一次因亞歷克斯妒忌的女性親人，竟在亞歷克斯的生日派對上瘋狂尖叫。

亞歷克斯被女友用刀鎅開他的手腕，深至見骨，令他流血不止，幾乎致命。（Youtube「This Morning」片段截圖）

佐敦行為奇怪和不正常，旁人都忠告亞歷克斯應及早抽身，但他仍堅持和她在一起。隨着拍拖的時間愈久，佐敦嘗試離間亞歷克斯和家人及朋友的關係，如關掉他的facebook帳號，需由她開設另一個新的帳號，又要求他突然玩失蹤等，令他與其他親友變得十分疏離。



亞歷克斯被佐敦逼得精神崩潰，決定提出分手，詎料佐敦突然懷孕，亞歷克斯得知後，以為對方會因而改變個性，決定跟她復合，沒想到卻是惡夢的開始。

佐敦（Jordan Worth）在人前十分完美，性格陽光，是一名學霸、會做義工援助流浪動物，但底下卻是超級控制狂。（Youtube「This Morning」片段截圖）

「我當時變成一個完全服從她的機器人」，亞歷克斯說。在2016年，兩人開始正式同居後，佐敦便不准亞歷克斯與家人聯絡，更對他不斷施暴，除了動輒拳打腳踢，又會在半夜會用玻璃樽砸他的頭、用鐵鎚攻擊他、用利刀刺傷他的四肢、逼他吞下整包安眠藥、讓他連續8個月睡在冰冷的地板上等等，又威脅如果亞歷克斯把事件告訴別人，她就會殺了他。

亞歷克斯續指，兩人居於英格蘭魯頓（Luton）一單位，其幼女則於2017年5月出生，但當時已經2年沒有與父母說話，而2名孩子的出生卻沒有改變佐敦的個性，她甚至變本加厲，用髮刷打掉其牙齒，某次更用滾水淋向他的背部，令他嚴重燙傷。亞歷克斯被瘋狂凌虐後，瘦到只剩44公斤，他雖然曾經嘗試逃跑，而佐敦竟拿着刀在其背後狂追，其後用刀鎅開他的手腕，傷口深至見骨，令他流血不止，醫生更一度宣告他只餘10壽天，幸在鬼門關徘徊後檢回一命。

經歷被英國廣播公司BBC拍成紀錄片《我被女友虐待》（Abused By My Girlfriend）。（BBC紀錄片海報，Twitter「Alex Skeel」圖片）

當時鄰居聽聞大聲尖叫後報警，警方迅速趕到亞歷克斯寓所時，驚見屋內滿布血迹，亞歷克斯奄奄一息地坐在樓梯，衣物沾滿鮮血。即使如此，亞歷克斯當時仍撒謊指傷口是他自己造成，而佐敦則淡定指亞歷克斯一直有自殘傾向；惟一位警員覺得亞歷克斯的傷口並不尋常，遂動之以情引導他說出真相，亞歷克斯亦鼓起勇氣求助。

至2018年4月，佐敦成為英國首位被判定犯有強制與控制行為的女性，被判入獄7年半。隨着佐敦入獄，亞歷克斯和2名子女有了喘息空間，終於展開新生活，近日亦向傳媒公開分享經歷，英國廣播公司更將其經歷拍成紀錄片《我被女友虐待》（Abused By My Girlfriend），而亞歷克斯希望藉此鼓勵其他遭伴侶暴力虐打的受害人勇敢站出來。

（英國廣播公司BBC）