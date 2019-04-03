彭浩翔帶花盆被拒手提上機　寄艙後摔碎　網民唔撐：包裝差過淘寶

外遊時如買到易碎品，如何寄艙確是一大煩惱。導演彭浩翔近日到日本東京，回港時乘坐國泰航空，自攜陶瓷展品的他原想手提（Hand Carry）上機，惟櫃台職員指該花盆尺寸過大必須寄艙，只為他在包裝盒加上易碎標籤。最終彭浩翔抵港，卻發現花盆如一般行李從行李帶送出，一打開已碎成多片，十分心痛，遂在網上公開投訴，惟網民普遍唔撐，反質疑其包裝太差沒做好保護。《香港01》正就事件向國泰航空查詢。

從彭浩翔上載的圖片可見，陶瓷花盆寄艙之後碎開成多片。（fb「Pang Ho-Cheung 彭浩翔」圖片）

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彭浩翔昨晚在其fb專頁上載數張圖片，指早上從東京乘坐國泰航空的班機回港，辦理登記手續時已表明有一件行李是陶瓷花盆，很易碎，希望可以手提上機。他指國泰職員認為花盆超過手提行李的尺寸，根據規定是超大行李，要他到專門負責超大行李的櫃位寄艙。

彭浩翔這花盆是「阿曽藍人展覽上最漂亮的作品」，他於寄艙時，職員幫他貼上了多張小心易碎的貼紙，惟他抵達香港機埸後，未能在大型行李位置等到該花盆，反發現花盆如普通行李的處理一樣，從行李輸送帶送出來，而且跌到迴轉輸送帶上。彭浩翔稱當時已心知不妙，打開一看即時發現陶瓷花盆已碎成數片。

彭浩翔表示，他上機前國泰職員指陶瓷花盆尺寸太大，不能手提上機，所以需要寄艙。（資料圖片）

從彭浩翔上載的照片可見，花盆由一個紙皮盒包裝，包裝拆開之後還有一塊泡泡紙。有網民認為，花盆原本的包裝都太過簡單，甚至比淘寶更差，「咁樣包就算手提都有機會碎，何況寄艙」、「唔爛嘅話應該可以寫傳奇故事」。

網民又提到，除非尺寸已經確認可以手提，否則應該找專門寄藝術品的運輸公司，「無得慳亦無得搏，當然航空公司嘅處理亦有問題」。有人反問他為何不索性多購一個位置放置花盆，而知道未能手提上機時，亦應意識到原有包裝未夠而應自行加強保護，批評他老奉可手提上機的心態有問題，亦需負上部分責任。