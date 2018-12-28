聖誕佳節與家人搭飛機外遊本是開心事，有港媽卻因個人無理要求而感掃興。她近日網上大呻以家屬票搭國泰航班的「不愉快經驗」，指三人同行只一人獲升級到商務位，坐好後她見商務位寬敞叫老公阿仔一齊坐，被阻止時辯稱冇阻人，又斥職員態度差。港媽原想獲網民安慰，沒料反被罵離譜及行為無恥，「睇到都火滾！」

港媽近日於facebook大呻搭乘國泰航班的不快經歷，她一開始就直言無論地勤職員及空中服務員，他們對待自己及家人的態度都很差劣。（資料圖片）

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相信是國泰員工家屬的港媽，昨天（27日）於facebook專頁「CX Secrets」撰文投訴，她稱於聖誕期間一家三口去旅行，但遇到態度差劣的國泰地勤人員及空中服務員。她解釋丈夫是用職員機票作登記，後來地勤人員告知可以免費升級一位到商務位，但只限大人，港媽答應但心有不甘：「Business 有53個位，係大把位剩，佢搵藉口話我哋個仔得7歲，死都唔肯up曬三個。」

上機後港媽獨坐商務位，其丈夫兒子則坐經濟位，港媽稱後來見職員完成派餐，遂叫家人到商務艙，3人坐同一位置，更理直氣壯稱：「根本冇阻到人」服務員見狀即要求其夫與兒子返回原本座位，港媽認為服務員不近人情：「對staff衰都算，對客一樣咁衰」。

為了力證服務員對待客人態度差劣，港媽稱同機上另一對韓國夫婦在班機臨降落之際，爸爸提出想抱着4歲兒子同坐，但服務員拒絕指小孩如超過3歲都要自己坐，獨坐男童因而大哭，令韓籍夫婦極為不滿。

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港媽目擊整件事：「我個仔得7歲，成3個鐘飛機，都唔畀佢上嚟揾媽咪。個客想抱住個4歲BB降落，又唔肯比安全帶人抱住。」她續稱機上只得一位「大家姐」對客人態度比較好，又爆「大家姐」最後都有破例為韓籍夫婦提供兒童安全帶。

港媽更指下機後見到該對韓國夫婦不斷向地勤人員稱要投訴商務艙職員，本想為他們做證人，後因丈夫勸住才作罷。

港媽發帖原想以其不快經驗，向網民斥職員態度有問題，沒料最後網民大罵的卻是她。不少疑是國泰職員的網民，紛紛留言直斥：「第一次用公司福利？」、「其實呢，你不如check好公司policy 」、「一個位坐3個人，個個j class客都咁做，分分鐘多人過ey」、「一個完全蠻不講理嘅女人」、「crews都係公事公辦，就算真客都係咁」、「東華籌款咩家下，三人迫落一個位」、「你下次坐私人飛機喇」。

亦有網民以陰謀論評估港媽的目的，「其實樓主係咪曲線隊緊個大家姐出嚟」，亦有人笑言：「Ground staff真係好過份囉！應該一個都唔好up呀嘛，咪可以一齊坐，又唔使等咁耐囉」

（fb專頁「CX Secrets」）