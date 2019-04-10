【熱評】台人妻不願生育又怕毁婚姻　呂秋遠：尊重自我，別勉強生

呂律師您好： 雖然不知道您會不會看到訊息，也不知道您會不會回覆，但就讓我試試看吧！我真的很茫然。我是30歲結婚1年多的上班族，我一直知道這天遲早會到——生小孩。我是真的，不想生小孩，我看過一本書《後悔當媽媽》，裡面讓我找到自己不想當媽媽的主因——這個社會賦予媽媽太多功能、責任，媽媽就該怎樣、媽媽不能怎樣，小孩不乖、小孩笨，都是媽媽的責任。 我不喜歡小孩，更不想扛上這一輩子的責任，我想要做自己想做的事，過自己想要的生活——隨時都出國旅遊，擁有自己獨處的時間，不需要為另一個人的人生（小孩）負責。但，我老公想要小孩，而且是很想要。我愛他，但我怕我順著他，生了孩子之後，會是地獄的開始。我經常看您的文章，想知道您會給我什麼建議？ 萬一，我不生孩子，我和我老公，會不會有一天我們的婚姻關係，會產生無法挽回的結果？

台灣有新婚女子惶恐，不知如何向丈夫坦白，她不想生小孩，怕影響夫妻之間的感情。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

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這位姐妹，人生就是一連串的選擇所構成，你選擇這個男人交往、決定要結婚、確定不採分別財產制等等，都是選擇。這些選擇，影響別人少的，可以自己決定；影響別人多的，你就得跟別人妥協，因為這個世界不是繞著我們轉，想過自己的生活，不要進入婚姻最好，不然就是找一個跟自己一樣的人，當然也可以快樂的過一生。

你的問題在於，在婚前，你怎麼沒有跟對方討論這件事？雖說求婚的時候，我們只會問對方，你願意跟我共度一生嗎？而不是問對方，你願意跟我生小孩嗎？但這確實是婚姻當中，一般人可能假設的未來，如果你有特別介意的事，就應該先跟對方溝通，而不是結婚以後「告知」對方，我不要孩子。對他而言，當然會很錯愕。

呂秋遠指，女事主最大的問題是沒有在婚前與丈夫討論不想生育的問題。圖為示意圖。（資料圖片）

這個社會確實賦予媽媽過多的責任，日本在3月中有一件駭人聽聞的殺嬰事件。有個三胞胎的媽媽，因為每天只能睡一個小時，爸爸卻完全神隱，即使有半年育嬰假，連換尿布都不會，爸爸回公司上班以後，媽媽終於精神上無法承受，把11個月大的孩子往地上摔。這件事讓我驚訝的部分，不是爸爸是渣男，而是日本輿論譴責的對象，竟然是媽媽。

「為母則強」這四個字，不是每個媽媽都可以做到的，也不是只有媽媽應該要做的。

所以，你想要自己的人生不要被孩子困住，這也是一種負責任的想法，因為沒有經過孩子同意就把他們生下來，已經很對不起他們了，如果生下來以後不愛他們，那簡直是天大的災難。站在為孩子好的立場上，我認為確實不應該生，你應該好好經營自己的人生，做些自己想做的事。女人不應該是天生、註定要生孩子，只因為身上有子宮。

只是婚姻這種事，除了感情，就是一連串的妥協。你不想去夫家的墳墓掃墓，可以。你想春假的時候一個人出國去玩，可以。你想獨處一個人住的時候就可以自由自在，可以。伴侶跟你的想法一樣，恭喜你。但是，伴侶跟你的想法不同，你就得在感情與自我中妥協。如果一直妥協，去滿足對方的想法，久了你就會很不開心。一直不開心，最後當然就會離婚。那麼，如果不妥協呢？

日本愛知縣上月發生駭人殺嬰事件，一名育有3胞胎的母親，疑不堪產後抑鬱，把哭鬧的11個月大次子重摔致死。圖為涉事媽媽。（網上片段截圖）

你當然可以堅持不要孩子，因為這是身體自主權，誰也不能勉強你。你想要讓自己的生活不要被孩子束縛（但是我得說，你不用為他的人生負責），這並沒有不道德可言，而且總比生下來以後，常常暗自抱怨，你本來可以實現自我、過得更好、更快樂，都是因為這個孩子你才怎樣怎樣云云，這種想法很不健康也很傷害孩子，而且相信我，即使你沒講，孩子也知道你這樣想。只是說，如果你在意這段婚姻，你就得尊重你伴侶的想法。生孩子不是義務，但是當伴侶覺得想要孩子，你願不願意「犧牲」自己剛剛那樣的想法，「無怨無悔」（請真心）的一起與伴侶照顧孩子，給她愛、給她力量，去面對殘酷的世界？

不願意？那麼，當然會對你們的感情有傷害，這跟對錯無關，而是伴侶會覺得你婚前不溝通，婚後突然告知他這個決定，他無法接受。往下婚姻能不能走下去，當然會存在很大的變數。只是無論如何，我希望你尊重自己的心，即使得離婚，也別勉強自己得要生下孩子。

因為不勉強自己生孩子，受傷的是頂多是伴侶跟你。勉強自己，最後受傷的是那個沒有經過他同意，你們擅自把他生下來，卻又不愛他的孩子。