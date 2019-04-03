教女「巴掌還巴掌」引激辯　台虎媽還原真相並致歉：只想保護孩子

一名台灣虎媽獲知兩年前因才藝活動選角問題，女兒被同學掌摑一直惶恐，日前直搗課室在師生面前要女兒把巴掌還回去及要對方致歉，她更錄影放上網，稱「為母則強，反霸凌！」，事件引起激烈討論，雖被批評以暴易暴不可取，惟多逾3萬網民卻撐她在學校沒作為下做法沒錯。事隔一日虎媽網上致歉自認壞榜樣，揭露事件背後真相，重申自己只是想保護孩子。

有台灣媽媽不忿女兒在校被同學打，亦不滿校方處理方法，遂帶女回校要求女兒掌摑打人者，並把影片放上網，引起社會關注。（虎媽上載《爆料公社》圖片）

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有台灣媽媽昨日在網上發布極具爭議的影片及多張圖片，當中台媽帶同女兒殺到課室，在老師及同學面前，要女兒掌摑兩年前當眾掌摑她的同學，事後問對方「當着全班的面被打巴掌好受嗎？」，被打同學則鞠躬回應「不好受」。

這名虎媽以文字解釋，指女兒兩年前被女同學當着全班面前摑了一巴，事後因老師及對方家長勸說而不了了之，惟近日女兒獲獎卻表現惶恐不安，虎媽追問下驚悉兩年前的打人事件，當年女兒選上擔任戲劇女主角，因而引來任配角的女同學妒忌並主動打她，虎媽認為當初的處理被避重就輕，眼看女兒產生陰影，才氣得帶女兒回校以自己的方式還給霸凌他人的女同學「禮物」，並把過程錄下來放上網。

「如果選擇與學校談，只能聽一些道歉的話了事！ 用江湖眉角處理比較快，欠巴掌債還巴掌債，比較快」，這名虎媽霸氣指後續的後果，她已準備好。她又在一張拖着女兒的照片中寫道：「媽媽牽着你的手回教室，不要怕，為了愛媽媽，你要學會自己保護自己，做錯事可以受處罰，沒有錯事，不能白白受欺凌。」，又指會教女兒雖不可欺負人，但也不可以被欺負。

事件在網上引發激烈討論，有人批評她以暴易暴並不可取，「因為這樣做，小孩未必會成長，更可能把事件擴大」，不過意外地有大批家長撐她，帖文獲逾3萬網民按讚，留言稱「震撼教育！這足以讓雙方都記上一輩子」、「不生事，但是絕對奉陪到底」。

事件持續發酵，台教育局形容有關家長做法是負面示範，透露校方已備案，亦會通令學校關注校園安全問題。該名虎媽今日則發表千字文，稱「社會，對不起，因為我的失控，我做了壞榜樣」，她重申不願當不明理的虎媽，發布影片是希望能嚇阻正在霸凌同學的人及縱容孩子的家長。

她又還原事件內幕，指兩年前發生掌摑事件，她趕到學校只見女兒獨坐樓梯默默流淚，其臉上現出又紅又腫的掌印，而校方卻在通知她前先安排打人者離開，其後對方家長解釋打人者有精神問題，其後她到學校找打人者，對方只躲在老師身後，整件事就如此不了了之，她指對校方處理方法心寒，反問「那時老師在哪裏？輔導在哪裏？正義在哪裏？」

近日看到獲獎女兒不安，她才知當年所說的「有病」並非打人原因，而是因選角問題而妒忌，當初其女怕她找打人者出氣才不說出來，為此她隔日再找老師交涉，但其後「對主任態度心寒」，一時氣憤失去理智才會作出動私刑的事。

虎媽在致歉文中表示：「我承認，我處理不當，未來的一切，我坦然面對，不會詭辯，造成對學校的一切麻煩，我抱歉，我願意接受所有該面對的責罰，因為『我不計代價，我只想保護孩子』。」

（綜合）