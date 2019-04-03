【DSE 2019】重考生搭的士趕往試場唔見銀包　司機：考完先過數

2019年香港中學文憑試（DSE）通識科今日（3日）開考，有重考生一早出師不利，乘搭的士趕往試場時發現漏帶計數機，須折返家中，到下車時又發現掉了銀包，沒有錢付車資，幸好遇着一位熱心的士司機，不但沒有嫌考生麻煩，還着考生考試後才轉賬給他，「考試重要啲，都係好少錢啫」，前往考場期間又不停鼓勵考生，「話我今年一定得」。考生對司機雪中送炭的行為深受感動，因而在facebook發文以表謝意，「平時聽得多，估唔到會發生喺自己身上」。

一名考生遇着熱心的士司機，不但沒有嫌他麻煩，還勸他考試完畢後才轉賬給他，「考試重要啲，都係好少錢啫」。（fb「名校 Secrets」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名DSE重考生今午投稿至fb專頁「名校Secrets」，指早上乘的士前往試場時，發現自己漏帶計數機，唯有請司機哥哥折返，「已經非常唔好意思」，但司機似乎沒有在意，兩人在車廂內傾談間，知道樓主是DSE重考生後，不斷鼓勵他，「話我今年一定得，有驚喜，又講自己經歴畀我聽，聽到都多咗啲信心」。

但不如事接連發生，該名考生準備下車時發現銀包不見了，原來剛剛跑回家取計數機時掉下，當他不知所措之際，司機哥哥主動叫他稍後才付車資，「叫我照去考，考完再入番畀佢，話考試重要啲，都係好少錢啫」，最後樓主留下電話號碼，打算考完試就轉賬給他。

有考生出師不利，今日乘搭的士趕往試場時發現漏帶計數機，須折返家中，其後又掉了銀包沒有錢付車資。（Gettyimages/視覺中國）

樓主在帖文表謝意，「真係好多謝你！如果唔係我可能考唔到試，下年又再嚟過」，他又說知道的士搵食艱難，「擺幾部機先不停接order先養到屋企，好運先會接到單好生意」，並祝司機哥哥多些生意，家人幸福快樂。

網民看過帖文後都大讚「好人好事」，又指樓主懂得感恩也是好人一個，紛紛祝褔他考試順利。