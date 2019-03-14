DSE考生記錯中文口試時間　獲好心的士司機免收部分車資趕抵試場

一年容易又DSE！今屆中學文憑試（DSE）正式開鑼，不過一名考生卻似乎出師不利，日前考中文口語卷時竟然記錯考試時間，在開考前15分鐘才急急搭的士到試場，「嗰吓好不安又好嬲自己，好想喊好心急」，幸好遇上好心司機，不停安撫他又加快速度，最後為節省時間，更不加考生後補車資，讓他順利準時到達考場，令他非常感動。

日前一名DSE考生記錯中文口語考試時間，幸好遇上一名好心的士司機，令他準時到達試場。（Gettyimages/視覺中國）

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該考生日前投稿至facebook專頁「名校Secrets」，指當日正準備考中文口試，詎料竟記錯時間，「我以為自己6點考，但其實係5點考」，直至4時45分在學校時獲同學提點，他再三覆核時間才發現「擺烏龍」，即衝去搭的士。他坦言上車一刻感到不安又「好嬲自己」，一度心急得快哭起來，「跟住同司機講可唔可以快啲，佢即刻加快咗，同埋搵條最快嘅路」，該名好心司機又不停安慰他，希望可以讓樓主冷靜，「睇得出佢嘅關心，真係幫我平伏番個心情」。

該考生感謝司機沿途安慰他，又收少車資及走捷徑，令他準時到達試場。（「名校Secrets」專頁截圖）

樓主又表示一上車已先給司機50元，「但最尾超咗錢，個司機話唔使畀啦少少錢」，讓他大為感動，而最後他亦順利準時到達考場，更考到一條頗有信心的題目，「好多謝司機！」而他亦好心提醒各位考生，不要像他這樣「大頭蝦」，「check清楚考場同時間！」

不過樓主的經歷卻惹來部分網民批評，指他太大意，「考之前再睇一睇準考證真是咁難咩？」認為他可以先將時間及地點寫落日程，「練習時間管理係好重要」，有人又表示他很幸運遇到好心司機，「萬一遇着架的士拒載真係喊都無謂，要繼續截車」。

（名校Secrets）