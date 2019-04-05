搭船去澳門見到前座乘客帶LEGO　港男拍照質疑　網民︰關你咩事？

LEGO深受不少小朋友及大人玩家的喜愛，「非粉絲」難以理解當中吸引力。日前有網民圖文並茂指搭船去澳門時，見到前座乘客攜帶LEGO公仔，在網上問「係咩玩法？」但帖文引來不少網民批評，紛紛留言指「關你咩事？」、「有乜問題？」

日前有網民指搭船去澳門時見到前座乘客攜帶LEGO公仔，在網上問「係咩玩法？」但帖文引來不少網民批評，紛紛留言指「關你咩事？」、「有乜問題？」（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

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有網民前日（2日）將圖片上載至facebook群組「PLAY HARD 玩硬」，可見有乘客將前面座位櫈背的小型膠枱平放下來，擺放3隻LEGO公仔、一杯飲品及一部手機，而物主則不在座位，樓主用文字交代指大前日（1日）「搭船去澳門，見到前面帶埋LEGO去係咩玩法？」

漫威超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）今月底全球上映，LEGO公司一早推出多款相關積木套裝，引來不少玩家追捧。（資料圖片）

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帖文引來不少網民討論，紛紛留言向樓主指「關你咩事？」、「乜有問題㗎？阻到你？」、「玩LEGO有分歲數？」、「大把人係咁啦，帶公仔一齊去」，亦有人支持樓主指「大家點解咁嬲，有話係公審咩？」

圖中LEGO公仔主要是來自《LEGO英雄傳2》系列，近年，LEGO公司趁當紅電影上映時便推出相關積木產品，包括獨立發售公仔及連同場景的套裝，漫威超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）今月底全球上映，LEGO公司一早推出多款相關積木套裝，引來不少玩家追捧。

（fb群組「PLAY HARD 玩硬」）