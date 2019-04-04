【清明節】台夾公仔機擺冥通紙紮做獎品　網民恥笑：半夜生意會好

前陣子台灣因為夾娃娃機成本低，很多人都開始當起台主，而機台內的商品更是五花八門，近日網路瘋傳一張照片，裡面的物品讓許多網友看了都哭笑不得，雖然說清明節快到了，但台主也太跟得上潮流了吧！

夾公仔機內的獎品竟是陰司紙！（爆笑公社）

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「虧台主想得到」、「保夾不知道多少錢……」、「誰要夾這個啦」、「會不會清明節整台燒毀～因為祂們自己來拿了」、「用現金夾現金」、「這樣構成賭博嗎XD」、「很有想法阿，再來就清明節，用得到」

網讚：很應景！「應景……掃墓祭祖用！」、「適應節慶啊」、「七月份應該會來不及補貨」、「清明特定機台」、「清明時節應景商品，好兄弟想要自己夾」、

其實這台賣的不是白天的客人……「深夜還有一批客人要玩的」、「這半夜就會有人夾了」、「如果半夜有人在夾這個，台主就恭喜你了」、「半夜自己會動，然後錢筒都金紙」、「半夜生意會很好」

連金紙都拿來夾了，可見現在台主為了引起民眾注意，挑選商品真的都沒在怕啊！但這也不是第一次夾娃娃機台放跟拜神有關的物品了，不只金紙，還有蓮花、甚至連施咒的草人都出來了……

Youtube頻道「在不瘋狂就等死」曾在2018年清明節將娃娃機台內商品更換成蓮花、金紙等應景相關商品，提供民眾試夾。（《在不瘋狂就等死》影片截圖）

雖然這些商品放在夾娃娃機裡新鮮又有趣，不過畢竟是要拜神用的東西，還是抱著尊敬的態度比較好。而且如果沒有保證夾取，搞不好直接去店裡面買更划算！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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