【清明節】台女拜娘家祖先老公話唔好　原來相傳外嫁女拜山會咁樣

清明連假將至，許多家族為了避免掃墓當天人擠人，通常在幾個禮拜前就會陸續準備前往祭拜祖先的事宜！而最近有名台灣女網友想回娘家掃墓，於是詢問老公，沒想到老公的態度是「有點不肯！說媽媽（奶奶）會唸」，要以夫家為重，讓她氣得上網發問「嫁出去的女兒／孫女真的不能回去掃墓嗎？說會給娘家帶衰（運）？分掉娘家兄弟福份？」

一位台灣女網友想回娘家掃墓，沒想到老公竟不太想答應。（Gettyimages/VCG）

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這話題一出，馬上引發網友怒氣爆棚，直批老舊觀念早該廢除！「現在多少女兒比兒子孝順的。 這種該死的習俗亂象應該斷絕……超荒唐。」「都什麼時代了，還有這種重男輕女的鬼迷信==」「古早人的老舊想法，我嫁了一樣照掃墓，都自己的家人何必這麼多忌諱」「舊觀念該改了，我是女兒嫁出來了，每年也都回去掃墓啊！」

網友表示根本不需要照習俗走。「放屁 我照掃，我爸我為何不能去看他，我老公、婆婆都沒講什麼也不會反對啊！」「我都跟老婆一起回去掃墓了。」況且，有的家庭只生女兒！「為什麼不能掃？我結婚我一樣回去！因爲爸爸只生我和妹妹兩位女兒！」「如果今天只生女兒的怎麼辦……」「剩一個女兒的不就以後沒人掃？我嫁人之後祖先照拜墓一樣掃。」

甚至有人認為根本是夫家故意刁難「我姑姑很愛回娘家，什麼事都沒禁忌」「話說，有一年，我先生全家，連同在嫁出去的女兒（大姑們）到南部一起掃墓，當天是我父親靈骨塔的法會，依排序是我父親優先，我就沒跟先生回南部，但夫家就有話囉！他們說，笑死了，哪有結婚了還在拜自己家祖先。我先生轉述時，我翻了白眼說，我才笑死了你三個姐姐不是都有一起回去！」

確實，在老一輩的觀念裡，女兒出嫁是潑出去的水不是象徵這麼簡單，代表的意義其實是「已經不是原家庭的一份子，是夫家的成員」簡單說，就是外人。而台灣殯葬資訊網也有提到為什麼出嫁的女兒不能回娘家掃墓有兩個原因，第一「結婚那一天起，女性就應以夫家為主，祭祀夫家祖先」，第二「習俗亦云女兒掃娘家的墓會分掉娘家兄弟的福分」，確實是有這樣的傳統觀念！只是，在平權抬頭意識高漲之下，許多家庭也對這個觀念不再設限，不再把回娘家掃墓、出嫁的女性祭祖視為禁忌！

傳統上的確有女人出嫁後不應回娘家祭祖的信仰。（聯合新聞網提供）

不過仍有人認為應尊重傳統習俗。「看家庭，有的娘家是真的不願讓嫁出去的女兒回來掃墓！」「這是真的！嫁到人家，拜過夫家公嬤，回娘家不宜再拿香拜。」「老一輩的觀念不想延續就看豬隊友了……我是不去拜，因為不是我祖先就這麼簡單」「我也都沒回去，等過了再回去拜～～」

或是應該是看娘家介不介意？「兄弟間不能搶先去掃墓，要一起說好一起去掃，不然先掃的人會把福氣全帶走。很多怪習俗，我是有回家剛好有開放骨塔我會進去看媽媽，老公沒有反對」「我媽説女兒不用掃墓，因為掃墓會得到袓先庇佑，兒子去就好了（跟你那個會分掉娘家兄弟福份差不多）」「我家這邊長輩也是說先去會把福氣帶走，每年都要等他們又要清明節當天掃，完全塞車」「除了婆家那邊，娘家那邊想法也要顧，有些兄弟姊妹並不歡迎嫁出去的姊妹回來掃墓，雖然嫁出去的可能沒這個禁忌，但娘家住誰，誰的想法就要尊重，不過這種禁忌如果不信傳統宗教應該就沒效了吧。」

說穿了，許多聽起來不合理的傳統習俗，多半只是因為某些長輩莫名的執念才繼續下去啊！有網友也道破重點「這種觀念早該進墳墓了，現在有人願意掃就謝天謝地了。」別忘了，現在大家都只生一兩寶啊……

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】