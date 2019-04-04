【#MeToo疑雲】被指早年性騷擾13歲少女　墨西哥樂手自殺證清白

「#MeToo」浪潮在近年從未平息過，在墨西哥有Twitter帳戶收集匿名用戶被藝人性侵犯的指控，再公開發布引起關注。有關帳戶於上月尾發帖，稱墨西哥搖滾樂隊Botellita de Jerez的低音結他手阿文度（Armando Vega Gil），被指控於14年前非禮年僅13歲的女子，其時阿文度則約50歲。阿文度翌日被發現於家中自殺，事前他在Twitter強調並非畏罪自殺，只是以激進手法證明自己清白。

阿文度被指控後深受困擾，最終選擇以死證清白，令不少樂迷悲痛。(Armando Vega Gil fb)

上月尾一個Twitter帳戶引述匿名指控，稱樂手阿文度（Armando Vega Gil）於十多年前曾性侵犯一名當年只有13歲的女童。（Twitter截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

指控阿文度性騷擾的女子稱，因受其音樂吸引，一度視阿文度樂隊為偶像。(Armando Vega Gil fb)

Twitter帳戶「MeTooMúsicosMexicanos」於上月31日，連續發布兩則帖文，內容是一名女子指控阿文度在十多年前曾經非禮自己。該女子自稱年輕時十分喜歡樂隊Botellita de Jerez的音樂，視樂隊為偶像，14年前她13歲，在一次見面的機會下，阿文度把其msn帳戶給了她，兩人其後不時聯絡，她更稱阿文度在對話時多次讚賞她，使她感到十分高興。

該女子稱與朋友曾兩度到訪阿文度的家，其中第二次到訪時更被拍下令一些令其感到不安的照片，她指自己當時入世未深，未能察覺到阿文度有不良動機。她又說阿文度多次向她發手機短訊，評論她的身材，邀請她獨自前往他的家作客及教她如何親吻。

阿文度（Armando Vega Gil）所屬樂隊Botellita de Jerez在Twitter上確認阿文度的死訊。（Twitter截圖）

+ 3 + 2

女子直斥短訊內容愈來愈嘔心及露骨，最後需要封鎖阿文度並更改手機號碼，她認為如果當時真的獨自去阿文度的家，一定會被侵犯。

現年64歲的阿文度於有關帖文發出後約16小時，即4月1日凌晨在Twitter上發長文遺書回應事件，沒有做過指控中提到的事，自殺不是因為別人對他的指控成立，而是要以激進的手法證明自己無罪，及掃走兒子人生道路上的阻礙。於發帖後數小時，他被發現在家中自殺身亡，留下只有8歲的兒子。

阿文度的遺書中強調沒有人迫使他自殺，有關決定完全是他的自願選擇，希望外界不要怪責任何人。他認為此事將會影響其公眾形象，因而失去工作，「我知道在網絡世界之中，我說的所有話都將被用於對付我自己」。

樂隊代表寶亞娜（Paola Hernandez）指，她於自殺當日曾與阿文度聯絡，當時阿文度曾指感到十分傷心及困擾，不知道應該如何洗清自己罪名。寶亞娜說阿文度堅持自己真的無罪，更擔心兒子會承受他的罪名。

事件在當地社交網站引起不少討論，有人認為如果阿文度真的沒有做過，便應該透過司法制度洗脫罪名。不過亦有人指出，很多人已經未審先判，認定阿文度有罪，無論如何都將永遠承受有關污名。

（綜合）